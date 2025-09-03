49-годишен ще постави рекорд с 14-то участие на световно първенство по лека атлетика

Ветеранът в спортното ходене Жоао Виейра е напът да постави рекорд с 14-тото си участие на Световното първенство по лека атлетика в Токио, което ще се проведе от 13 до 21 септември. На 49-годишна възраст Виейра беше включен в отбора на Португалия за Токио в дисциплината 35 км спортно ходене. Това ще бъде неговото 14-о поредно участие на Световно първенство по лека атлетика, след като дебютира в Севиля през 1999 г.

През своята тридесетилетна международна кариера Виейра не е бил просто участник. Той спечели бронзов медал със задна дата в дисциплината 20 км спортно ходене на Световното първенство в Москва през 2013 г., а след това и сребърен медал на 50 км на Световното първенство през 2019 г. в Доха, където се състезава при изключително тежки условия на жега и влажност.

С това си постижение Виейра постави първия си възрастов рекорд, превръщайки се в най-възрастния медалист в историята на Световните първенства по лека атлетика на 43 години – рекорд, който все още не е подобрен.

"Това е най-добрият медал в моята атлетическа кариера, спечелен в най-трудното състезание, в което някога съм участвал през всичките си 11 участия на световни първенства. Много хора не вярваха, че мога да стигна толкова далеч, но аз никога не спрях да мечтая“, заяви Виейра след спечелването на среброто в Доха.

По онова време Виейра не е гледал много по-далеч от Олимпийските игри в Токио през 2020 г., които бяха отложени с една година заради пандемията. Завръщането в японската столица за Световното първенство през 2025 г. едва ли е изглеждало възможно за Виейра след сребърния му медал в Доха.

"Намерението ми беше да приключа на Олимпийските игри в Токио, но ще обмисля да направя още едно участие, за да добавя 12-о към биографията си“, каза Виейра.

Въпреки това, ако Виейра иска да стане най-възрастният участник в историята на Световните първенства по лека атлетика, той ще трябва да се завърне и след две години. В момента този рекорд принадлежи на испанеца Хесус Анхел Гарсия, който също се състезава в 50-километровото спортно ходене на Световното първенство през 2019 г. на достолепната възраст от 49 години и 346 дни.

