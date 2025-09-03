Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. 49-годишен ще постави рекорд с 14-то участие на световно първенство по лека атлетика

49-годишен ще постави рекорд с 14-то участие на световно първенство по лека атлетика

  • 3 сеп 2025 | 14:54
  • 331
  • 0
49-годишен ще постави рекорд с 14-то участие на световно първенство по лека атлетика

Ветеранът в спортното ходене Жоао Виейра е напът да постави рекорд с 14-тото си участие на Световното първенство по лека атлетика в Токио, което ще се проведе от 13 до 21 септември. На 49-годишна възраст Виейра беше включен в отбора на Португалия за Токио в дисциплината 35 км спортно ходене. Това ще бъде неговото 14-о поредно участие на Световно първенство по лека атлетика, след като дебютира в Севиля през 1999 г.

През своята тридесетилетна международна кариера Виейра не е бил просто участник. Той спечели бронзов медал със задна дата в дисциплината 20 км спортно ходене на Световното първенство в Москва през 2013 г., а след това и сребърен медал на 50 км на Световното първенство през 2019 г. в Доха, където се състезава при изключително тежки условия на жега и влажност.

С това си постижение Виейра постави първия си възрастов рекорд, превръщайки се в най-възрастния медалист в историята на Световните първенства по лека атлетика на 43 години – рекорд, който все още не е подобрен.

"Това е най-добрият медал в моята атлетическа кариера, спечелен в най-трудното състезание, в което някога съм участвал през всичките си 11 участия на световни първенства. Много хора не вярваха, че мога да стигна толкова далеч, но аз никога не спрях да мечтая“, заяви Виейра след спечелването на среброто в Доха.

По онова време Виейра не е гледал много по-далеч от Олимпийските игри в Токио през 2020 г., които бяха отложени с една година заради пандемията. Завръщането в японската столица за Световното първенство през 2025 г. едва ли е изглеждало възможно за Виейра след сребърния му медал в Доха.

"Намерението ми беше да приключа на Олимпийските игри в Токио, но ще обмисля да направя още едно участие, за да добавя 12-о към биографията си“, каза Виейра.

Въпреки това, ако Виейра иска да стане най-възрастният участник в историята на Световните първенства по лека атлетика, той ще трябва да се завърне и след две години. В момента този рекорд принадлежи на испанеца Хесус Анхел Гарсия, който също се състезава в 50-километровото спортно ходене на Световното първенство през 2019 г. на достолепната възраст от 49 години и 346 дни.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Аршад Надийм сред контузените пакистански атлети седмици преди битката в Токио

Аршад Надийм сред контузените пакистански атлети седмици преди битката в Токио

  • 2 сеп 2025 | 19:49
  • 1277
  • 0
Габи Томас аут от Световното заради контузия

Габи Томас аут от Световното заради контузия

  • 2 сеп 2025 | 17:16
  • 1894
  • 0
48 клуба са подкрепили искането за свикване на ново Общо събрание на БФЛА

48 клуба са подкрепили искането за свикване на ново Общо събрание на БФЛА

  • 2 сеп 2025 | 15:38
  • 5260
  • 1
Кели Холмс ще се присъедини към 60 000 бегачи в Нюкасъл

Кели Холмс ще се присъедини към 60 000 бегачи в Нюкасъл

  • 2 сеп 2025 | 14:47
  • 652
  • 0
Офили потвърди, че сменя Нигерия с Турция

Офили потвърди, че сменя Нигерия с Турция

  • 2 сеп 2025 | 13:25
  • 1593
  • 0
Най-бързата пакистанка пропуска Световното заради контузия

Най-бързата пакистанка пропуска Световното заради контузия

  • 2 сеп 2025 | 13:13
  • 347
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Берое се раздели с треньора си, обяви кой ще води тима в бъдеще

Берое се раздели с треньора си, обяви кой ще води тима в бъдеще

  • 3 сеп 2025 | 10:55
  • 10624
  • 5
Ден 11 на US Open: Синер, Швьонтек и българите Иван Иванов и Александър Василев

Ден 11 на US Open: Синер, Швьонтек и българите Иван Иванов и Александър Василев

  • 3 сеп 2025 | 12:10
  • 5238
  • 0
ЦСКА 1948 привлече грузински национал

ЦСКА 1948 привлече грузински национал

  • 3 сеп 2025 | 09:23
  • 8312
  • 7
Играят се първите два мача от осмия ден на ЕвроБаскет, гардът на Черно море със силно включване

Играят се първите два мача от осмия ден на ЕвроБаскет, гардът на Черно море със силно включване

  • 3 сеп 2025 | 14:45
  • 9396
  • 0
Нант се отказал от Майкон заради високата цена

Нант се отказал от Майкон заради високата цена

  • 3 сеп 2025 | 07:58
  • 24156
  • 9
ЦСКА разкара още един ненужен

ЦСКА разкара още един ненужен

  • 2 сеп 2025 | 23:35
  • 38299
  • 19