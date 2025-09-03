Още един боец на UFC наказа инфлуенсър

Колби Ковингтън трябваше да напомни на един стриймър, че в тази игра има нива.

Популярният инфлуенсър "Chrogman" си е изградил име, като се изправя срещу случайни последователи от социалните мрежи в улични боеве. Наскоро обаче той надцени възможностите си, когато се появи в тренировъчния център на UFC, за да предизвика Ковингтън – дългогодишен претендент в полусредна категория на UFC и бивш временен шампион.

Ковингтън предложи да даде на "Chrogman" 30 000 долара, ако успее да го надвие в тренировка, но е излишно да казваме, че нещата не се развиха добре за стриймъра. След като даде на "Chrogman" достатъчно възможности да опита да го удари, Ковингтън засили атаката си и в крайна сметка започна да го налага с удари в тялото. Поредицата от удари свали ютубъра на земята, а по-късно той повърна в октагона.

След това Ковингтън даде на младока още един шанс за паричната награда, ако успее да издържи една минута на земя с него, без да бъде събмитнат. Това също завърши зле за инфлуенсъра, тъй като той бързо беше принуден да се предаде не веднъж, а два пъти.

„Той е млад и умен, и има огромен талант“, каза Ковингтън. „Ти си на 19 години, аз съм на 37, бил съм световен шампион, така че съм два пъти по-възрастен от теб и имам много повече опит. Колкото повече опит трупа, просто трябва да тренира по-умно, а не по-усилено – това е най-важният ключ към бойните спортове, и просто да се забавлява. Благодаря ти, че дойде и беше мъж на арената.“

През последните години реалните успехи в октагона за Ковингтън са рядкост, тъй като той се е състезавал само два пъти след победата над съперника си Хорхе Масвидал през март 2022 г. и няма победа в тези двубои. 37-годишният боец се би за последно на UFC Тампа през декември миналата година, когато загуби с нокаут в третия рунд от Хоакин Бъкли.