Маверик Винялес се завръща за Гран При на Каталуния

Маверик Винялес ще се завърне в състава на Tech3 КТМ за домашната си Гран При на Каталуния в MotoGP този уикенд.

Топ Гън пропусна уикенда за Гран При на Унгария заради травмата в лявото рамо, която той получи при падането си в квалификацията в Германия още в средата на юли. Заради нея той пропусна и уикенда в Чехия, след което се пробва да се завърне в Австрия, но преустанови участието си след квалификацията заради болките, които изпитваше.

Надеждите са тази по-дълга почивка да му е позволила да се възстанови достатъчно, за да може да той да участва пълноценно в 15-я кръг за сезона в MotoGP.

Снимки: Gettyimages