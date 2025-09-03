Популярни
Маверик Винялес се завръща за Гран При на Каталуния

  • 3 сеп 2025 | 13:28
  • 73
  • 0

Маверик Винялес ще се завърне в състава на Tech3 КТМ за домашната си Гран При на Каталуния в MotoGP този уикенд.

Топ Гън пропусна уикенда за Гран При на Унгария заради травмата в лявото рамо, която той получи при падането си в квалификацията в Германия още в средата на юли. Заради нея той пропусна и уикенда в Чехия, след което се пробва да се завърне в Австрия, но преустанови участието си след квалификацията заради болките, които изпитваше.

Надеждите са тази по-дълга почивка да му е позволила да се възстанови достатъчно, за да може да той да участва пълноценно в 15-я кръг за сезона в MotoGP.

Снимки: Gettyimages

