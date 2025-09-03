Световните шампиони Ходжкинсън, Кър и Джонсън-Томпсън повеждат Великобритания към Токио

Настоящите световни шампиони Джош Кър и Катарина Джонсън-Томпсън и олимпийската шампионка Кийли Ходжкинсън са начело на отбора на Великобритания и Северна Ирландия, състоящ се от 64 атлети, за Световното първенство по лека атлетика в Токио от 13 до 21 септември.

Ходжкинсън, която направи впечатляващо завръщане след контузия, ще се състезава в бягането на 800 метра заедно със своята тренировъчна партньорка Джорджия Хънтър Бел, бронзова медалистка на 1500 метра от Олимпиадата, и Джема Рийки.

Кър ще се изправи в дисциплината 1500 метра рамо до рамо със световния шампион от 2022 г. Джейк Уайтман, световния сребърен медалист в зала Нийл Гърли и Елиът Джайлс.

В седмобоя към Джонсън-Томпсън ще се присъединят Джейд О'Дауда и Абигейл Паулет.

Световната шампионка на 200 метра от 2019 г. Дина Ашър-Смит, Ейми Хънт и Дарил Нийта ще участват и в двете спринтови дисциплини – 100 и 200 метра, като също така са част от щафетата 4х100 метра. Зарнел Хюз ще направи същото в мъжките спринтове.

Световната и олимпийска сребърна медалистка Лора Мюър ще се състезава на 1500 метра, докато световната шампионка в зала за 2024 г. Моли Кодъри ще участва в овчарския скок. Морган Лейк, която наскоро подобри националния рекорд с 2.00 метра, е потвърдена за скока на височина.

