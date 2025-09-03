Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Световните шампиони Ходжкинсън, Кър и Джонсън-Томпсън повеждат Великобритания към Токио

Световните шампиони Ходжкинсън, Кър и Джонсън-Томпсън повеждат Великобритания към Токио

  • 3 сеп 2025 | 13:29
  • 74
  • 0
Световните шампиони Ходжкинсън, Кър и Джонсън-Томпсън повеждат Великобритания към Токио

Настоящите световни шампиони Джош Кър и Катарина Джонсън-Томпсън и олимпийската шампионка Кийли Ходжкинсън са начело на отбора на Великобритания и Северна Ирландия, състоящ се от 64 атлети, за Световното първенство по лека атлетика в Токио от 13 до 21 септември.

Ходжкинсън, която направи впечатляващо завръщане след контузия, ще се състезава в бягането на 800 метра заедно със своята тренировъчна партньорка Джорджия Хънтър Бел, бронзова медалистка на 1500 метра от Олимпиадата, и Джема Рийки.

Кър ще се изправи в дисциплината 1500 метра рамо до рамо със световния шампион от 2022 г. Джейк Уайтман, световния сребърен медалист в зала Нийл Гърли и Елиът Джайлс.

В седмобоя към Джонсън-Томпсън ще се присъединят Джейд О'Дауда и Абигейл Паулет.

Световната шампионка на 200 метра от 2019 г. Дина Ашър-Смит, Ейми Хънт и Дарил Нийта ще участват и в двете спринтови дисциплини – 100 и 200 метра, като също така са част от щафетата 4х100 метра. Зарнел Хюз ще направи същото в мъжките спринтове.

Световната и олимпийска сребърна медалистка Лора Мюър ще се състезава на 1500 метра, докато световната шампионка в зала за 2024 г. Моли Кодъри ще участва в овчарския скок. Морган Лейк, която наскоро подобри националния рекорд с 2.00 метра, е потвърдена за скока на височина.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Аршад Надийм сред контузените пакистански атлети седмици преди битката в Токио

Аршад Надийм сред контузените пакистански атлети седмици преди битката в Токио

  • 2 сеп 2025 | 19:49
  • 1265
  • 0
Габи Томас аут от Световното заради контузия

Габи Томас аут от Световното заради контузия

  • 2 сеп 2025 | 17:16
  • 1869
  • 0
48 клуба са подкрепили искането за свикване на ново Общо събрание на БФЛА

48 клуба са подкрепили искането за свикване на ново Общо събрание на БФЛА

  • 2 сеп 2025 | 15:38
  • 5213
  • 1
Кели Холмс ще се присъедини към 60 000 бегачи в Нюкасъл

Кели Холмс ще се присъедини към 60 000 бегачи в Нюкасъл

  • 2 сеп 2025 | 14:47
  • 644
  • 0
Офили потвърди, че сменя Нигерия с Турция

Офили потвърди, че сменя Нигерия с Турция

  • 2 сеп 2025 | 13:25
  • 1589
  • 0
Най-бързата пакистанка пропуска Световното заради контузия

Най-бързата пакистанка пропуска Световното заради контузия

  • 2 сеп 2025 | 13:13
  • 346
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Берое се раздели с треньора си, обяви кой ще води тима в бъдеще

Берое се раздели с треньора си, обяви кой ще води тима в бъдеще

  • 3 сеп 2025 | 10:55
  • 7284
  • 2
Ден 11 на US Open: Синер, Швьонтек и българите Иван Иванов и Александър Василев

Ден 11 на US Open: Синер, Швьонтек и българите Иван Иванов и Александър Василев

  • 3 сеп 2025 | 12:10
  • 2874
  • 0
ЦСКА 1948 привлече грузински национал

ЦСКА 1948 привлече грузински национал

  • 3 сеп 2025 | 09:23
  • 6538
  • 4
Суперсблъсък и решаващи битки в осмия ден на ЕвроБаскет 2025

Суперсблъсък и решаващи битки в осмия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 3 сеп 2025 | 07:00
  • 7949
  • 0
Нант се отказал от Майкон заради високата цена

Нант се отказал от Майкон заради високата цена

  • 3 сеп 2025 | 07:58
  • 20890
  • 8
ЦСКА разкара още един ненужен

ЦСКА разкара още един ненужен

  • 2 сеп 2025 | 23:35
  • 35549
  • 18