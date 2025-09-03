Япония обяви състав от 80 атлети за Световното в Токио

Защитаващата титлата си Харука Китагучи, двукратният световен шампион Тошиказу Яманиши и националният рекордьор Рашид Муратаке са сред 80-те атлети, включени в състава на Япония за домашното Световно първенство по лека атлетика в Токио 25, което ще се проведе от 13 до 21 септември.

Китагучи, която спечели олимпийската титла в Париж, след като завоюва световното си злато в Будапеща, ще защитава титлата си в хвърлянето на копие. Междувременно световният рекордьор Яманиши ще се опита да си върне световната титла в спортното ходене на 20 км, която спечели през 2019 г. и защити през 2022 г.

Муратаке стана първият японски атлет, слязъл под 13 секунди в бягането на 110 метра с препятствия, и в момента заема второ място в ранглистата за сезона. Националният му рекорд от 12.92 секунди го нарежда на 11-о място във вечната световна ранглиста.

В отбора са включени още Нозоми Танака в бяганията на 1500 м и 5000 м, Рюджи Миура в 3000 м стийпълчейз и Юто Секо в скока на височина.

Снимки: Gettyimages