Шабан Мустафа спечели още една световна титла при ветераните

Шабан Мустафа с още една титла световен шампион! 47-годишният български атлет спечели три медала от Световното първенство по планинско бягане за мастери в Италия. Световна титла спечели и Тенчо Жеков

В китното италианско селце Медуно, разположено в североизточна Италия, в подножието на Алпите, този уикенд се проведе Световното първенство по планинско бягане за мастери 2025. Двукратният световен и четирикратен европейски шампион за мастери в категория М45 Шабан Мустафа от ОСКЛА “Шампион - Сунгурларе” за пореден път постигна впечатляващи резултати, като събра пълен комплект медали в трите старта на мастерс шампионата на планетата в своята възрастова категория М45, включително най-ценния - злато - в дългата дистанция. Двоен български триумф в дългата дистанция донесе Тенчо Жеков, който стана световен шампион в категория М35.

България беше представена достойно на Световното мастерс първенство 2025 Meduno WMMRC от четирима планински атлети - освен Shaban Mustafa в категория М45, това бяха Тенчо Жеков от Харманли в М35, Ivo Andreev от София в М40 и Алексей Василев от Сливен в М55. В петък, 29 август 2025 г., Шабан Мустафа се класира втори в М45 в дисциплината изкачване на 5000 м с +800 м денивелация. Тенчо Жеков се нареди 5-ти в М35, Иво Андреев е 14-ти в М40, а Алексей Василев остана 23-ти в М55.

Следващият ден - събота, 30 август, се оказа най-успешният за българските планински атлети. Шабан Мустафа демонстрира силата си в дългата дистанция, преодолявайки с лекота 34 км с 1850 м изкачване и спускане и безапелационно спечели първото място в категория М45 и съответно третата си титла световен шампион. Всъщност Шабан завърши трети от всички участници в надпреварата, а финалът първи пресече Тенчо Жеков, който стана световен шампион за ветерани в категория М35. Следва обаче да се отбележи, че според правилата класирането на Световното първенство в отделните възрастови категории е независимо и общото класиране е без значение. В този паметен за българите ден, веднага след финала, очаквано Шабан Мустафа беше подложен на допинг контрол, резултатът от който, разбира се, е отрицателен. От останалите българи Иво Андреев завърши 4-ти в М40, в Алексей Василев 19-ти в М55.

В последния ден - неделя, 31 август, въпреки умората, Шабан Мустафа не само намери сили да се състезава, но отново се качи на подиума, като завърши трети на класическата дистанция от 14 км с 735 м денивелация. Останалите българи не стартираха.

След края на шампионата, ексклузивно от Италия за WWW.BACKCOUNTRY.BG Шабан Мустафа сподели:

“Много съм доволен! Успях да бягам и на трите дисциплини. Но след дългата дистанция ми беше тежко на класическата, особено първите шест километра, които бяха само нагоре. Много хора не стартираха след дългата, но бягаха тези, които участваха само на изкачването.”

Наистина малцина атлети участваха и в трите дисциплини в трите последователни дни на Световното първенство по планинско бягане за мастери в Италия. Затова напълно заслужено много хора след третия ден са поздравили за успешните бягания българския атлет и са споделили с него, че представянето му е било голямо геройство и буквално самоубийство.

“На места трасето беше много кално, два дена валеше дъжд. Само третия нямаше дъжд, но организаторите промениха последните два километра заради калта и камъните, а и наклонът беше много стръмен, поради което имаше много падания предния ден на този участък”, разказа Шабан.

“Организацията беше добре, като за Световно. Аз нямам забележки. Трасетата бяха много добре маркирани, нямаше нужда от тракове. Имаше и много доброволци и съдии по трасето”, допълни българинът.

С поредната титла световен шампион за мастъри и останалите постижения в Италия този уикенд Шабан Мустафа за пореден път доказа своето майсторство и висока класа в планинското бягане.

Накрая Шабан Мустафа специално благодари на Българския спортен тотализатор за подкрепата да участва на Световния шампионат в Италия. Българският спортен тотализатор е основен спонсор на най-добрия български състезател в тези дисциплини и редовно подкрепя неговите усилия и успехи. Благодарност Шабан отправи и към кмета на Община Сунгурларе инж. Димитър Гавазов, който редовно придружава Шабан на големи състезания в чужбина и лично го подкрепи на Световното първенство в Медуно.

Плановете на Шаби за следващите седмици включват участие в Пирин Ултра на дистанция 25 км в средата на месец септември като подготовка за Световното първенство по скайрън за мастери на 3-5 октомври 2025 г., чийто домакин е България. Скайрънинг шампионатът за ветерани ще се проведе паралелно на скайрън състезанието Балканиада / Balkaniada в Централен Балкан със старт-финал град Карлово. Там Шабан възнамерява да участва във вертикалния километър и в 33 км дистанция. Желаем му успех!