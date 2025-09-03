Популярни
Валентина Георгиева ще представя България на Световната купа в Париж

  • 3 сеп 2025 | 12:57
  • 197
  • 0
Валентина Георгиева ще представя България на Световната купа в Париж

Валентина Георгиева ще представя България на Световната купа по спортна гимнастика в Париж, която ще се проведе на 13 и 14 септември.

Двукратната ни европейска вицешампионка, освен на коронния си уред, е заявена и на греда.

За френската столица със състезателката на клуб „Левски-Спартак“ ще пътува и личният ѝ треньор Филип Янев, а съдия ще бъде Милена Маврудиева.

В надпреварата са заявени състезатели от 47 нации. В списъка фигурират и руски гимнастици, начело с олимпийската, световна и европейска шампионка Ангелина Мелникова, британките Руби Евънс и бронзовата олимпийска медалистка, световна и европейска шампионка Джесика Гадирова, а при мъжете е заявен олимпийският, световен и европейски шампион Артьом Долгопят (Израел), както и медалистът от световни и европейски първенства Назар Чепурний (Украйна).

