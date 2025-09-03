Популярни
Как Шарл Леклер се сдоби с телефон след отпадането си на "Зандвоорт"

  • 3 сеп 2025 | 11:48
  • 236
  • 0

Неделното състезание за Гран При на Нидерландия се превърна в истински кошмар за отбора на Ферари, след като и Люис Хамилтън, и Шарл Леклер отпаднаха в резултат на различни инциденти в третия завой на „Зандвоорт“.

И докато Хамилтън побърза да се прибере в падока след катастрофата си в 23-та обиколка, то Леклер изобщо не беше в настроение да се прибира в бокса след собственото си отпадане 30 тура по-късно. Всъщност монегаскът остана и доизгледа състезанието от пясъчната дюна от вътрешната страна на третия завой, а камерите на Формула 1 го показаха неколкократно.

В част от кадрите се видя как Леклер гледа състезанието на мобилен телефон, с който някакси се беше сдобил край пистата. Това повдигна интерес, а журналистът на racingnews365.com Иян Паркс се е разровил по-дълбоко и след запитване до отбора на Ферари е разбрал как точно въпросният телефон се е озовал в ръцете на Леклер.

„Шарл беше в трудна част на пистата, от която да се върне в падока, видяхме го почти да имитира Фернандо Алонсо със сгъваемия стол от преди години, сега Шарл беше седнал на върха на пясъчната дюна. Видяхме го с мобилен телефон. Аз веднага се зачудих откъде е дошъл той, със сигурност не го е носил в гащеризона си, а надали е бил и в колата му.

„Затова се свързах с Ферари, защото ми стана любопитно. Простото обяснение е, че Шарл е познавал един от фотографите, които са били на тази част от пистата. Той го е помолил да му заеме телефона си, фотографът му го е дал и така получихме тези страхотни кадри на Шарл с мобилния телефон върху дюната“, обясни Паркс.

Снимки: Gettyimages

