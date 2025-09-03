Популярни
Хорхе Мартин се връща на арената на най-големия си триумф

  • 3 сеп 2025 | 10:41
Хорхе Мартин може и никога да не е печелил на пистата „Каталуния“ край Барселона, но именно там той постигна най-големия успех в своята кариера, осигурявайки си световната титла в MotoGP за 2024 година с третото си място в Гран При на Барселона.

Това му беше напълно достатъчно, за да се пребори за титлата с Франческо Баная, въпреки че в хода на сезона записа едва три победи в неделните състезания, докато италианецът имаше цели 11. Неговите трудности в спринтовете, в които Мартинатора регистрира седем първи места, обаче наклониха везните в полза на тогавашния пилот на Прамак.

Сега Мартин се връща на „Каталуния“, където този уикенд ще се проведе 15-ят кръг за сезон 2025 в MotoGP – Гран При на Каталуния. Испанецът със сигурност ще може да се надява на силно представяне край Барселона, тъй като през последните години „Каталуния“ е една от най-силните писти за Априлия. Отделно през последните седмици Марко Бедзеки почти неизменно е в битката в челото, а в Унгария преди две седмици Мартин направи страхотно състезание, прогресирайки с 12 позиции, за да завърши четвърти на „Балатон Парк“, където изпреварванията не бяха никак лесни.

