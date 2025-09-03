Ангел Червенков: Отборът може много повече

Старши треньорът на Миньор (Перник) Ангел Червенков говори след първия успех на своя тим този сезон. Миньор надигра с 2:1 Марек (Дупница) като гост в последен мач от 6-тия кръг на Втора лига. Червенков сподели за това, което неговият тим е направил вчера и което може да подобри още. Той загатна и какви са намеренията на „чуковете“ за следващия мач, в който на стадион „Миньор“ в Перник пристига Спортист (Своге). Ето и цялото интервю, направено за клубния сайт на перничани:

Първо, честита победа във вчерашния мач. Хубаво представяне от Миньор. Има ли по-голямо спокойствие, след като взехте първи успех този сезон?

Чак спокойствие, не вярвам да е точното. Но започнаха да се получават някои неща, върху които сме работили и искаме да прави. Имаше доста добра тактическа дисциплина, имаше влагане от играчите на 100%, имаше голямо старание и в двете фази. Имаме грешки, които предстои още да изчистваме. Твърдя, че в последните 30 метра има какво да се желае от нашия отбор. Като цяло беше добро представянето на момчетата, не се огънаха в нито един момент. Мисля, че постигнахме заслужена победа.

Да, и то без капитана, един от лидерите в нападение, създадохте още поне три чисти положения за гол освен двете реализирани попадения. Вече вижда ли се лицето на Миньор в атака, което може да вкара и повече попадения?

Ако някой си мисли, че за един месец могат да се свършат толкова много неща, значи се лъже. Ние знаем нашите възможности. Знаем потенциала си. Знаем, че можем повече, но трябва още някои неща да се отработят. И не само капитана липсва. Липсват и други важни фигури, които все още се лекуват. И Валентин Петров, и Мики Орачев още са в лазарета, така че не е напълно боеспособен отбора на Миньор Перник.

Но пък в отбрана изглежда страхотно. Ако не беше чисто индивидуалната грешка на вратаря, която е първа този сезон, нямаше да се стигне до попадение за Марек и щяхме да видим още една суха мрежа. Като човек, който е част от проекта, направил сайт на Миньор, „Дигитален спорт“ на „Букмейкър Рейтинги“, ми прави впечатление лично на мен играта ви в защита. Доволен ли сте от представянето в тази час от играта, което поне аз считам за изключително ценно?

Да, похвално е, че поддържаме едно, засега добро, ниво. Това са факти. Другото, което е, аз гласувах доверие на един 16-годишен младеж в центъра на отбраната и един 16-годишен нападател от дясната страна. Виждате, че ние не се плашим да разчитаме на млади футболисти. На пейката имаме още доста млади хора, които получават шанс. Но е похвално, че има старание и добра концентрация на този етап. Отборът може много повече. Това не са истинските възможности все още.

Ще видим ли повече в двубоя в събота? Има ли време да се работи нормално до него, предвид по-краткото време от четири дни? Предстои ви мач със Спортист (Своге), който далеч не е лош отбор.

Аз, както и много мои колеги, казваме в един тон, че Втора лига е много интересно първенство. Отборите са доста равностойни, няма слаби отбори. Има едно изравнено присъствие и, доколкото се сещам в последния си мач Спортист (Своге) игра доста успешно срещу Фратрия и можеше да не загуби. Това говори много за тяхното добро представяне. Няма да бъде никак лесен мач в събота, ако някой си мисли така. А ние още на днешната тренировка, която беше възстановителна, говорихме по този въпрос и цялата ни настройка е за следващия двубой.

Има ли с какво да изненадате отбора от Своге и да вземете още една победа, с която да подскажете, че сте от отборите, с които всеки трябва да се съобразява?

Ако трябва да бъда честен, още не съм проучил детайлно противниците, но ще имам времето да го направя. Ще им потърсим силните и слабите страни, за да можем да спечелим. Това ни е целта.

Срещата между Миньор (Перник) и Спортист (Своге) е в събота, 6-ти септември, от 17 часа.