Червенков: Ключът беше концентрацията, мъжката игра и игровата дисциплина

Наставникът на Миньор (Перник) Ангел Червенков говори след победата на своя тим над Марек. “Чуковете” се наложиха с 2:1.

“Ключът беше концентрацията, мъжката игра и игровата дисциплина от първата до последната минута. Получи се интересен двубой, домакините положиха усилия да обърнат резултата.

Имаше корекции в тактически план. Интересуваха ме дистанциите. Мисля, че се получи добре. В дефанзивен план бяха тези промени. Другото, което е, че трябваше да бъдем по-настойчиви. Очаквах по-активна игра от нашите нападатели. Не се получи така, както бяхме желали, но въпреки това се получи една здрава игра. Борба от двата отбра. Би трябвало зрителите да са останалите доволни.

Имаме други форми на игра. Нашата тактика и указания зависи спрямо играчите на противника.

Всеки мач е различен. Опитваме се всеки мач да сме максимално активни. Днес имахме възможност да вкарваме и още, но в завършващата фаза изпитвахме затруднения. Работим върху това”, заяви Червенков.