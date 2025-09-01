Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Миньор (Перник)
  3. Червенков: Ключът беше концентрацията, мъжката игра и игровата дисциплина

Червенков: Ключът беше концентрацията, мъжката игра и игровата дисциплина

  • 1 сеп 2025 | 19:37
  • 1157
  • 0

Наставникът на Миньор (Перник) Ангел Червенков говори след победата на своя тим над Марек. “Чуковете” се наложиха с 2:1.

Миньор удари Марек на "Бончук"
Миньор удари Марек на "Бончук"

“Ключът беше концентрацията, мъжката игра и игровата дисциплина от първата до последната минута. Получи се интересен двубой, домакините положиха усилия да обърнат резултата.

Имаше корекции в тактически план. Интересуваха ме дистанциите. Мисля, че се получи добре. В дефанзивен план бяха тези промени. Другото, което е, че трябваше да бъдем по-настойчиви. Очаквах по-активна игра от нашите нападатели. Не се получи така, както бяхме желали, но въпреки това се получи една здрава игра. Борба от двата отбра. Би трябвало зрителите да са останалите доволни.

Имаме други форми на игра. Нашата тактика и указания зависи спрямо играчите на противника.

Всеки мач е различен. Опитваме се всеки мач да сме максимално активни. Днес имахме възможност да вкарваме и още, но в завършващата фаза изпитвахме затруднения. Работим върху това”, заяви Червенков.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Клуб от Чемпиъншип следи Филип Кръстев

Клуб от Чемпиъншип следи Филип Кръстев

  • 1 сеп 2025 | 15:41
  • 1913
  • 0
Кирил Котев: Играчите ще дадат максимума от себе си

Кирил Котев: Играчите ще дадат максимума от себе си

  • 1 сеп 2025 | 15:10
  • 934
  • 1
И от Пирин (Гоце Делчев) скочиха на реферите

И от Пирин (Гоце Делчев) скочиха на реферите

  • 1 сеп 2025 | 15:05
  • 1584
  • 0
Още една треньорска глава падна във Втора лига

Още една треньорска глава падна във Втора лига

  • 1 сеп 2025 | 15:01
  • 3044
  • 7
Достанич и Котев призоваха към подкрепа на българските играчи

Достанич и Котев призоваха към подкрепа на българските играчи

  • 1 сеп 2025 | 14:24
  • 1331
  • 5
ЦСКА заминава на лагер в Банско

ЦСКА заминава на лагер в Банско

  • 1 сеп 2025 | 13:56
  • 4069
  • 14
Виж всички

Водещи Новини

Трансферният прозорец се затвори почти навсякъде, в Испания все още има време за сделки (следете тук)

Трансферният прозорец се затвори почти навсякъде, в Испания все още има време за сделки (следете тук)

  • 1 сеп 2025 | 21:00
  • 133912
  • 14
Илиан Илиев: Можем да спечелим самочувствие срещу Испания

Илиан Илиев: Можем да спечелим самочувствие срещу Испания

  • 1 сеп 2025 | 17:22
  • 25321
  • 48
Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

  • 1 сеп 2025 | 16:22
  • 30761
  • 0
Ключов халф на ПСЖ отпадна от състава на Испания за мача с България

Ключов халф на ПСЖ отпадна от състава на Испания за мача с България

  • 1 сеп 2025 | 19:52
  • 4069
  • 1
Наполи обяви сделката си с Манчестър Юнайтед за нападател

Наполи обяви сделката си с Манчестър Юнайтед за нападател

  • 1 сеп 2025 | 20:52
  • 1767
  • 0
Ден 6 на ЕвроБаскет, следете развоя на мачовете със Sportal.bg

Ден 6 на ЕвроБаскет, следете развоя на мачовете със Sportal.bg

  • 1 сеп 2025 | 20:00
  • 8124
  • 0