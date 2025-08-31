Рейнджърс и Селтик разочароваха в първото голямо дерби на Шотландия за новия сезон

Популярни
Рейнджърс и Селтик разочароваха в първото издание на “Олд Фърм дерби” за сезон 2025/26, като завършиха 0:0 на “Айброкс”. Така "сините" завършиха наравно и в четвъртия си мач в шампионата от началото на кампанията, като тимът на Ръсел Мартин все още няма победа. След три поредни успеха шампионите пък се задоволиха с реми и остават на върха с актив от десет точки и по-добра голова разлика от Хартс. Тимът на Брендън Роджърс все още не е получил гол във вратата си в първенството.

Tова е първо нулево равенство в дербито от 2017 година.

Домакините имаха известно предимство през първата част. Джон Сутар дори прати топката във вратата на Селтик, след като засече с глава центриране от фаул. Попадението обаче бе отменено заради засада. Иначе още в началото Рейнджърс имаше претенции за дузпа, след като Миовски падна след контакт със Скейлс. Ситуацията обаче бе подмината. Селтик не отправи нито един удар по посока на вратата на Бътланд през първото полувреме.

През втората част имаше известно активизиране в гостите, но като цяло изглеждаше, че те нямат нищо против да си тръгнат с точка от “Айброкс”. Рейнджърс също не успя да създаде нито едно положение, така че нулевото равенство бе напълно логично.

Снимки: Imago

