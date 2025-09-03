Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Александър Василев ще дебютира за България в "Купа Дейвис"

Александър Василев ще дебютира за България в "Купа Дейвис"

  • 3 сеп 2025 | 10:06
  • 180
  • 0
Александър Василев ще дебютира за България в "Купа Дейвис"

Капитанът на националния отбор по тенис Валентин Димов обяви състава за мача срещу Финландия от Световна група I на Купа „Дейвис". България ще бъде домакин на срещата от световното отборно първенство за мъже на 13 и 14 септември на кортовете на ТК „Локомотив" в Пловдив. Срещите в събота ще започнат в 12.00 ч., а в неделя в 11.00 часа.

Входът за зрители ще бъде свободен до запълване на капацитета на трибуните на ТК "Локомотив".

В тима са включени Пьотр Нестеров (22 г.), Александър Донски (27 г.), Янаки Милев (21 г.), Александър Василев (18 г.) и Иван Иванов (16г.).

Отборът ще проведе лагер от 7 септември в Пловдив, а в него ще участва и Анас Маздрашки.

Дебют за България за Купа „Дейвис" ще направи Александър Василев, който игра полуфинал при юношите на Уимбълдън, а в момента е осминафиналист на сингъл и на двойки на US Open.

Шампионът от Уимбълдън при юношите Иван Иванов попадна за втори път в състава на България, след като през миналата година той беше част от тима ни при победата над Салвадор. Иванов също се класира вчера за осминафиналите на сингъл на US Open.

Финландия е в състав Ото Виртанен (№123 в световната ранглиста), Ееро Васа №520, Емил Руусувуори №1060, Оскари Палданиус №954 и Патрик Никлас-Сялминен (№210 на двойки) с капитан Ярко Ниеминен.

При победа в този мач България ще играе квалификация за влизане в Световна група през февруари следващата година. При загуба, пак през февруари 2025-а, предстои бараж за оставане в Световна група I.

