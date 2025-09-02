Популярни
Юношески национал ще играе в Гибралтар

  • 2 сеп 2025 | 23:54
Юношеският национал на България Валентин Йотов ще продължи кариерата си в Гибралтар. Той бе представен като ново попълнение на Глейсис Юнайтед. Очаква се той да направи дебют за новия си отбор след паузата за националните отбори.

Йотов е атакуващ халф, който действа основно зад нападателя, но може да действа и на върха на атаката. Той има пет мача за юношеските национални отбори до 18 и 19 години.

19-годишният талант е роден в Бостън, САЩ, където прави първите си стъпки във футбола в школата на Филаделфия Юниън. След това той преминава в Байерн (Мюнхен), където прекарва седем години. Йотов дори подписва договор с германския гранд, но не успява да стигне до първия отбор заради контузиите, които го преследват. От това лято той е свободен агент.

Така той подписа с Глейсис Юнайтед. До момента тимът е изиграл два мача в местното първенство и има 3 точки в актива си.

