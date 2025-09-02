Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Кузманов отпадна в първи кръг на "Чалънджър" в Австрия

Кузманов отпадна в първи кръг на "Чалънджър" в Австрия

  • 2 сеп 2025 | 20:45
  • 303
  • 0
Кузманов отпадна в първи кръг на "Чалънджър" в Австрия

Димитър Кузманов отпадна в първия кръг на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 100" в Тулн (Австрия) с награден фонд 145 250 евро.

Кузманов загуби от поставения под номер 2 италианец Франческо Маестрели с 6:7(3), 1:6 за 97 минути.

Пловдивчанинът, 263-и в световната ранглиста, навакса ранно изоставане от 1:3 гейма, като при 6:5 и сервис на съперника българинът пропусна сетбол. В последвалия тайбрек Маестрели, 155-и в света, взе шест поредни разигравания и дръпна с 6:1 точки, което се оказа решаващо. Във втората част италианецът стигна и до крайната победа с две серии от по три гейма.

Следвай ни:

Още от Тенис

Ден 10 на US Open: Първи четвъртфинали и нови български победи

Ден 10 на US Open: Първи четвъртфинали и нови български победи

  • 2 сеп 2025 | 22:01
  • 9754
  • 0
Иван Иванов също с лекота стигна осминафиналите на US Open

Иван Иванов също с лекота стигна осминафиналите на US Open

  • 2 сеп 2025 | 20:59
  • 575
  • 0
Пегула е първата полуфиналистка в Ню Йорк

Пегула е първата полуфиналистка в Ню Йорк

  • 2 сеп 2025 | 20:29
  • 921
  • 0
Григор Димитров тренира в Хасково

Григор Димитров тренира в Хасково

  • 2 сеп 2025 | 20:18
  • 1460
  • 0
Василев с убедителна победа на US Open

Василев с убедителна победа на US Open

  • 2 сеп 2025 | 19:41
  • 1716
  • 0
Следващият съперник на Алкарас също е влюбен в голфа

Следващият съперник на Алкарас също е влюбен в голфа

  • 2 сеп 2025 | 17:35
  • 751
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Испания пристигна за битката с България - Ямал и Карвахал в центъра на вниманието

Испания пристигна за битката с България - Ямал и Карвахал в центъра на вниманието

  • 2 сеп 2025 | 20:58
  • 17261
  • 12
Официално: ЦСКА привлече аржентински бранител

Официално: ЦСКА привлече аржентински бранител

  • 2 сеп 2025 | 19:59
  • 11273
  • 27
Де ла Фуенте: Българите знаят, че шансът им за точки е на собствен терен

Де ла Фуенте: Българите знаят, че шансът им за точки е на собствен терен

  • 2 сеп 2025 | 16:20
  • 17200
  • 10
Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

  • 2 сеп 2025 | 12:11
  • 32441
  • 48
Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

  • 2 сеп 2025 | 12:20
  • 13315
  • 11
Следете битките в седмия ден на ЕвроБаскет 2025 със Sportal.bg

Следете битките в седмия ден на ЕвроБаскет 2025 със Sportal.bg

  • 2 сеп 2025 | 17:00
  • 9190
  • 0