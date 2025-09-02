Кузманов отпадна в първи кръг на "Чалънджър" в Австрия

Димитър Кузманов отпадна в първия кръг на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 100" в Тулн (Австрия) с награден фонд 145 250 евро.

Кузманов загуби от поставения под номер 2 италианец Франческо Маестрели с 6:7(3), 1:6 за 97 минути.

Пловдивчанинът, 263-и в световната ранглиста, навакса ранно изоставане от 1:3 гейма, като при 6:5 и сервис на съперника българинът пропусна сетбол. В последвалия тайбрек Маестрели, 155-и в света, взе шест поредни разигравания и дръпна с 6:1 точки, което се оказа решаващо. Във втората част италианецът стигна и до крайната победа с две серии от по три гейма.