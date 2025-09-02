Популярни
Звездната селекция на Испания пристигна в България, на живо с атмосферата от летището и пред хотела
Локомотив Пловдив се подсили с канадски център

  • 2 сеп 2025 | 20:12
  • 147
  • 0
Отборът на Локомотив Пловдив се подсили с канадския център Калил Милър, съобщиха от клуба.

Родом от Скарбъро, провинция Онтарио, Милър преминава през силна колежанска кариера в Сенека Колидж и университета МакМастър, където е отличен с наградата за най-добър защитник за сезона.

Професионалният му път минава през Канада, Германия и Австрия. В Европа 29-годишният Милър записва впечатляващи средни показатели от 16,5 точки, 11,4 борби и 2,3 блокa на мач."Добре дошъл в черно-бялото семейство! Успех на паркета!", написаха от Локомотив. 

