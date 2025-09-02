Популярни
Гюндоган: Имаше и други заинтересовани, но моето желание бе Галатасарай
Илкай Гюндоган е има много опции за продължаване на кариерата си, но сам е избрал турския футболен клуб Галатасарай. Това заяви лично бившият германски национал, който ще бъде трансфериран от Манчестър Сити до края на тази седмица. В Галатасарай той ще играе със съотборника си в германския национален отбор Льорой Сане

"Щастлив съм. Това е прекрасен ден за мен и семейството ми. Радваме се, че сме тук и се надявам да се адаптирам възможно най-бързо", заяви Гюндоган след кацането си в Истанбул. "Имаше и други заинтересовани към мен, но моето желание бе Галатасарай. Започнахме преговорите през май или юни. Клубът се нуждаеше да разреши някои неща с Виктор Осимен и Льорой Сане, така че трябваше малко да почакам. Всичко обаче се нареди и станах част от семейството на Галатасарай", продължи бившият германски национал. "Добър приятел съм със Сане и сме играли добре заедно през годините. Запознах се и с треньора преди два дни, след което нещата се задвижиха много бързо. Завърнах се у дома и съм щастлив. Чакам с нетърпение да облека екипа и да стъпя с него на терена", завърши той. 

