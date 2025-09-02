Аршад Надийм сред контузените пакистански атлети седмици преди битката в Токио

Пакистанската атлетика е изправена пред поредица от контузии на своите топ състезатели само седмици преди Световното първенство по лека атлетика в Токио, което ще се проведе от 13 до 21 септември. Звездата в хвърлянето на копие Аршад Надийм беше извън строя поради травми в коляното, лакътя и прасеца, но в момента е в Англия за рехабилитация и тренировки. Той се стреми да представи Пакистан на световната сцена, където ще се състезават над 2000 атлети от 200 държави.

Спринтьорската сензация Шаджар Абас в момента се възстановява от стрес фрактура на тибията, докато рекордьорката на 100 метра Тамим Хан е получила сериозна контузия в бедрото. Лекарите са препоръчали поне две седмици почивка за Тамим, което я изважда от участие в шампионата.