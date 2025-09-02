В Пловдив организират Дни на отворените врати на спорта под егидата на кмета Костадин Димитров

По инициатива и под егидата на кмета Костадин Димитров се организират Дни на отворените врати на спорта в Пловдив, съобщиха от пресцентъра на общината. За това се договориха на среща в Дома на културата представители на спортните клубове под тепетата и кметът Димитров. На събитието присъстваха заместник-кметът по спорт, младежки дейности и социална политика Николай Бухалов и началникът на отдел „Спорт и младежки дейности“ Иван Запрянов.

В периода от 15 до 30 септември всяко дете може да посети безплатно спортните занимания в клубовете и да тренира, за да реши дали това е неговият спорт. В инициативата ще се включат клубове по хандбал, гребане, бокс, тенис, стрелба, волейбол, баскетбол, лека атлетика и др.

“В момента изграждаме стадион „Христо Ботев“ и стадион „Локомотив“, успяхме да отворим зала „Дунав“ и олимпийски плувен басейн, строим две нови спортни зали в район „Западен“. Пловдив прави всичко възможно, за да защити славата си на най-спортния град у нас. Полагаме много усилия, за да имаме добри условия и материална база за спортуване. Убеден съм, че всяко дете в Пловдив може да открие спорта, който харесва“, посочи кметът пред присъстващите представители на спортните клубове.

Друго негово предложение, което бе подкрепено от представителите на спортната общност, е клубовете да влязат в училищата и да стимулират учениците да се занимават със спорт. Според кмета на Пловдив спортуването е начин за превенция на затлъстяването и гръбначните изкривявания, които стават все по-често срещани сред подрастващите.

Той призова представителите на спортните клубове да увличат децата и младежите в спортни дейности чрез модерни презентации и други иновативни и креативни методи.