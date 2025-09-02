Габи Томас аут от Световното заради контузия

Носителката три олимпийски титли от Игрите в Париж през 2024 г. Габи Томас ще пропусне Световното първенство по лека атлетика в Токио от 13 до 21 септември заради контузия в ахилеса, съобщи NBS Sports. Томас трябваше да стартира на 200 м на планетарния форум в Япония.

Контузията на Томас ще отвори място в отбора за МакКензи Лонг, след като Британи Браун си осигури място на Световното чрез спечеления диамантен трофей. Лонг завърши прета на шампионата на САЩ, но през сезона има постижение от 21.93 сек.