Китайка отново спечели женския UK Championship

Сяо Гуодонг не беше единственият играч от Китай, който успя да защити титлата си миналата седмица в снукъра. Неговата сънародничка Бай Юлу направи същото на женския Шампионат на Обединеното кралство.

Интересното е, че и Сяо, и Бай избраха да пропуснат наскоро проведения Мастърс в Саудитска Арабия, за да представят страната си на Световните игри за неолимпийски спортове.

Двамата се отказаха от възможността да спечелят огромни суми в Джеда, но пътуването им до Чънгду за Световните игри си заслужи – и двамата се прибраха със златни медали.

Bai Yulu successfully defends her UK Championship title, beating Ng On Yee in the final and even making a century in the second frame! Very well done!#snooker #women pic.twitter.com/7pJOKjt5Bx — Viking9508 (@Viking9508) August 31, 2025

Докато Сяо пренесе увереността от тази победа в седмицата си в Ухан, Бай направи същото през уикенда в зала "Северен снукър център" в Лийдс.

Настоящата световна шампионка при жените спечели групата си в кръговата фаза с перфектен баланс, след което достигна полуфиналите с победи над Дебора Фладгейт и Теса Дейвидсън.

С успех с 4:2 над Ребека Кена тя си осигури място на финала, където постигна същия резултат срещу Нг Он Йе – като реализира отличен сенчъри от 102 точки във втория фрейм.

Победата за 22-годишната Бай увеличава актива ѝ на пет ранкинг титли в женския тур – бройка, която изглежда ще расте бързо през следващите години.