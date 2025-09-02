Китаец реализира осмия максимум през сезона

Китаецът Джоу Юлонг реализира максимален брейк от 147 точки в мача си срещу Жулиен Льоклер в квалификациите за Гран при на Сиан.

Едва на 2 септември през настоящия сезон вече са отбелязани цели осем максимума: на Фан Джънги, Джанг Анда, Тепчая Ун-Ну (два), Рони О'Съливан (два, и то в един мач), Сяо Гуодонг и сега Джоу.

Официалните максимуми в историята вече са 225.

Лично за Джоу това е трети максимален брейк - другите са през 2019-а в Откритото първенство на Индия и през 2020-а в Откритото първенство на Шотландия.