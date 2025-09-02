Янис Адетокунбо пропуска още един мач на ЕвроБаскет

Суперзвездата Янис Адетокунбо не е в състава на Гърция за мача срещу Босна и Херцеговина от четвъртия кръг на Група C на Европейското първенство. Според някои медии крилото на Милуоки Бъкс пропуска този двубой поради дискомфорт, който е почувствал в коляното.

Това е вторият мач от Европейското първенство, в който Адетокунбо няма да играе, като този срещу Кипър пропусна, за да си почине.

Какво влияние има Янис върху отбора и съблекалнята показват достатъчно ясно цифрите, които той записва до момента на ЕвроБаскет. В двата изиграни от него мача 30-годишното крило постига средно по 29 точки, 7,5 борби и 3 асистенции на мач. С трите си победи досега в Група C, Гърция вече си осигури класиране за осминафиналите и дори без Янис "елините" са смятани за голям фаворит в мача срещу Босна и Херцеговина.

Следвай ни:

Снимки: Imago