Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Янис Адетокунбо пропуска още един мач на ЕвроБаскет

Янис Адетокунбо пропуска още един мач на ЕвроБаскет

  • 2 сеп 2025 | 15:54
  • 592
  • 0
Янис Адетокунбо пропуска още един мач на ЕвроБаскет

Суперзвездата Янис Адетокунбо не е в състава на Гърция за мача срещу Босна и Херцеговина от четвъртия кръг на Група C на Европейското първенство. Според някои медии крилото на Милуоки Бъкс пропуска този двубой поради дискомфорт, който е почувствал в коляното.

Това е вторият мач от Европейското първенство, в който Адетокунбо няма да играе, като този срещу Кипър пропусна, за да си почине.

Какво влияние има Янис върху отбора и съблекалнята показват достатъчно ясно цифрите, които той записва до момента на ЕвроБаскет. В двата изиграни от него мача 30-годишното крило постига средно по 29 точки, 7,5 борби и 3 асистенции на мач. С трите си победи досега в Група C, Гърция вече си осигури класиране за осминафиналите и дори без Янис "елините" са смятани за голям фаворит в мача срещу Босна и Херцеговина.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Баскетбол

Евгения Василева: Тимът е доста по-млад, надявам се това да е в наш плюс

Евгения Василева: Тимът е доста по-млад, надявам се това да е в наш плюс

  • 2 сеп 2025 | 15:44
  • 258
  • 0
Опитен черногорец подписа с Ботев Враца

Опитен черногорец подписа с Ботев Враца

  • 2 сеп 2025 | 15:24
  • 554
  • 0
Започна първата битка в седмия ден на ЕвроБаскет 2025

Започна първата битка в седмия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 2 сеп 2025 | 15:00
  • 5098
  • 0
Ударно начало при трансферите на Черно море за новия сезон в Sesame НБЛ

Ударно начало при трансферите на Черно море за новия сезон в Sesame НБЛ

  • 2 сеп 2025 | 14:27
  • 1612
  • 0
Кошмар за Литва и Байерн - Йокубайтис аут за поне 6 месеца

Кошмар за Литва и Байерн - Йокубайтис аут за поне 6 месеца

  • 2 сеп 2025 | 14:10
  • 432
  • 0
8 отбора с гарантирано участие на 1/8-финалите на ЕвроБаскет 2025, ето кои са

8 отбора с гарантирано участие на 1/8-финалите на ЕвроБаскет 2025, ето кои са

  • 2 сеп 2025 | 13:42
  • 735
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

  • 2 сеп 2025 | 12:11
  • 23154
  • 35
Де ла Фуенте: Българите знаят, че шансът им за точки е на собствен терен

Де ла Фуенте: Българите знаят, че шансът им за точки е на собствен терен

  • 2 сеп 2025 | 16:20
  • 4348
  • 3
Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

  • 2 сеп 2025 | 12:20
  • 8256
  • 6
Премиър лийг премина границата от 3 милиарда за нови играчи, Ливърпул счупи рекорда на Челси

Премиър лийг премина границата от 3 милиарда за нови играчи, Ливърпул счупи рекорда на Челси

  • 2 сеп 2025 | 11:04
  • 13696
  • 3
Съдийската комисия призна за две грешки от началото на сезона

Съдийската комисия призна за две грешки от началото на сезона

  • 2 сеп 2025 | 11:42
  • 13459
  • 4
Започна първата битка в седмия ден на ЕвроБаскет 2025

Започна първата битка в седмия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 2 сеп 2025 | 15:00
  • 5098
  • 0