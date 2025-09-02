Опитен черногорец подписа с Ботев Враца

Опитният черногорски баскетболист Павле Джуришич е новото попълнение на Ботев 2012 (Враца), съобщиха официално от клуба.

Джуришич е роден на 1 юни 2000 година. В Европа е носил екипите на Финикс (Белгия), Подгорица (Черна гора) и Сутиеска Никшич (Черна гара).

Бил е част от националните селекции на Черна гора в няколко различни възрасти.

"Пожелаваме му много успехи с екипа на Ботев", написаха от врачанския клуб в социалните мрежи.

В края на миналия месец от Ботев 2012 привлякоха и американския баскетболист Дейвид Хоутън.

Снимка: БК БОТЕВ 2012 / Фейсбук