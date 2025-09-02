Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Опитен черногорец подписа с Ботев Враца

Опитен черногорец подписа с Ботев Враца

  • 2 сеп 2025 | 15:24
  • 252
  • 0
Опитен черногорец подписа с Ботев Враца

Опитният черногорски баскетболист Павле Джуришич е новото попълнение на Ботев 2012 (Враца), съобщиха официално от клуба.

Джуришич е роден на 1 юни 2000 година. В Европа е носил екипите на Финикс (Белгия), Подгорица (Черна гора) и Сутиеска Никшич (Черна гара).

Бил е част от националните селекции на Черна гора в няколко различни възрасти.

"Пожелаваме му много успехи с екипа на Ботев", написаха от врачанския клуб в социалните мрежи.

В края на миналия месец от Ботев 2012 привлякоха и американския баскетболист Дейвид Хоутън.

Снимка: БК БОТЕВ 2012 / Фейсбук

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Започна първата битка в седмия ден на ЕвроБаскет 2025

Започна първата битка в седмия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 2 сеп 2025 | 15:00
  • 3550
  • 0
Литва излъга Финландия

Литва излъга Финландия

  • 2 сеп 2025 | 01:08
  • 2001
  • 0
Сърбия си свърши работата с Чехия

Сърбия си свърши работата с Чехия

  • 2 сеп 2025 | 00:30
  • 2307
  • 0
Ден 6 на ЕвроБаскет, ето какво се случи

Ден 6 на ЕвроБаскет, ето какво се случи

  • 1 сеп 2025 | 23:26
  • 13992
  • 0
Порзингис и Латвия подчиниха Португалия

Порзингис и Латвия подчиниха Португалия

  • 1 сеп 2025 | 20:22
  • 1441
  • 0
Черно море Тича се събра за първа тренировка за новия сезон в Sesame НБЛ

Черно море Тича се събра за първа тренировка за новия сезон в Sesame НБЛ

  • 1 сеп 2025 | 20:09
  • 2090
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

  • 2 сеп 2025 | 12:11
  • 18435
  • 25
Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

  • 2 сеп 2025 | 12:20
  • 5733
  • 5
Трансферният прозорец затвори, Манчестър Сити потвърди три сделки

Трансферният прозорец затвори, Манчестър Сити потвърди три сделки

  • 2 сеп 2025 | 01:00
  • 205414
  • 50
Премиър лийг премина границата от 3 милиарда за нови играчи, Ливърпул счупи рекорда на Челси

Премиър лийг премина границата от 3 милиарда за нови играчи, Ливърпул счупи рекорда на Челси

  • 2 сеп 2025 | 11:04
  • 10297
  • 1
Съдийската комисия призна за две грешки от началото на сезона

Съдийската комисия призна за две грешки от началото на сезона

  • 2 сеп 2025 | 11:42
  • 10457
  • 4
Започна първата битка в седмия ден на ЕвроБаскет 2025

Започна първата битка в седмия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 2 сеп 2025 | 15:00
  • 3550
  • 0