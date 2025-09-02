Кели Холмс ще се присъедини към 60 000 бегачи в Нюкасъл

Кели Холмс все още е в надпреварата! Олимпийската легенда ще се присъедини към 60 000 бегачи на тазгодишното състезание AJ Bell Great North Run в Нюкасъл като ВИП гост на старта и посланик на Solgar Wellness Partnership на 7 септември.

Емблематичната олимпийска атлетка и двукратна златна медалистка ще бъде там като ВИП гост на стартовата линия, сред пейсърите, за да подкрепи бегачите като официален посланик на Solgar Wellness Partnership със сериите The Great Run Series 2025.

"Като човек, който знае колко са важни последователността и качеството в грижата за здравето, за мен е истинска радост да стана посланик на Solgar в партньорството им с тазгодишните серии AJ Bell Great Run.“

Кели Холмс ще бъде на място в неделя, за да се срещне с фенове, да общува с участниците и да подкрепи пейсърите на Solgar в тяхната мисия да мотивират бегачите и да им помогнат да постигнат целта си в деня на състезанието. Било то постигане на личен рекорд или просто пресичане на финалната линия на първото им състезание от сериите Great Run.

Снимки: Gettyimages