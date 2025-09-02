Кошмар за Литва и Байерн - Йокубайтис аут за поне 6 месеца

Една от водещите фигури в националния отбор на Литва - гардът Рокас Якобуайтис, ще пропусне остатъка от Европейското първенство. От Литовската баскетболна федерация обявиха, че резултатите от изследванията на 24-годишния пойнт гард са готови и за съжаление играчът най-вероятно ще бъде аут за поне шест месеца заради тежка контузия в сухожилието на лявото коляно.

Йокубайтис ще отпътува за Мюнхен, където ще се подложи на лечение. Бившият играч на Жалгирис Каунас, Барселона и Макаби Тел Авив съвсем наскоро подписа с Байерн Мюнхен, но по всичко изглежда, че дебютът му за баварците се отлага за 2026 година.

Литва излъга Финландия

Йокубайтис се контузи в началото на последната четвърт на мача на Литва с Финландия в понеделник вечерта. Литовците спечелиха с 81:78 и си гарантираха участие на осминафиналите, но новината за сериозната травма на основния им гард е тежък удар за отбора.

Рокас Йокубайтис бе с впечатляващите средни показатели от 17.3 точки и 8.5 асистенции в турнира досега преди да получи кошмарната контузия.

