Най-бързата пакистанка пропуска Световното заради контузия

Най-бързата лекоатлетка на Пакистан Тамийн Хан отпада от предстоящото Световно първенство по лека атлетика 2025 в Токио, след като получи контузия по време на тренировка. Според Атлетическата федерация на Пакистан (AFP) Тамийн е трябвало да се състезава в спринта на 100 метра при жените по-късно този месец. Федерацията специално бе осигурила нейното участие в престижното световно състезание, което се считаше за значителна стъпка за женската атлетика в Пакистан.

Тамийн обаче е получила контузия по време на тренировка.

След медицински прегледи, включващи ядрено-магнитен резонанс, лекарите са я посъветвали да си вземе поне две седмици пълна почивка, което прави участието ѝ в шампионата невъзможно.

"Тамийн Хан се подготвяше с пълна отдаденост за Световното първенство, но за съжаление контузията я извади от строя“, потвърдиха официални лица от AFP.

Те добавиха, че федерацията ще осигури подходяща рехабилитация, за да може тя да се завърне скоро на пистата.