Тодор Тенев: Селекцията е на 99% завършена

Ще отстояваме високите стандарти, наложени в нашия клуб през годините. И през настоящото първенство ще се целим в шампионската титла и в Купата на България. Искаме да се представим достойно и в турнира Еврокъп. Това сподели треньорът на женския тим на Берое Тодор Тенев пред официалната страница във Фейсбук на старозагорския тим.

"Селекцията е на 99% завършена. Ако пазарът предложи някоя качествена състезателка, може да я привлечем. На този етап обаче това ще е съставът, с който ще работим.

Кайла Купър и Елизабет Елиът са на позиции 4 и 5. Класни състезателки с добри статистики са. Сигурни сме, че ще вдигнат нивото на отбора.

Отборът на Монтана запази ядрото си от миналата година. Задържаха и най-добрата си чужденка. Привлякоха две нови американки и две българки. Рилски спортист също запази миналогодишния си отбор като добавиха и чуждестранно попълнение. По-високата конкуренция ни радва. Сигурни сме, че ще постигнем целите си.

Групата ни е групата на смъртта. Тя включва френския отбор, който е актуалният носител на Еврокъп. Другите ни два опонента от Полша и Швейцария също са сериозни отбори. Целим да запишем минимум една победа и достойно представяне на международно ниво.

Обещаваме на нашите фенове, че ще се раздаваме във всеки мач и ще оставим сърцата си на игрището. Аз съм максималист - на и извън терена", коментира треньорът на старозагорки амбициите на тима, конкуренцията и предстоящото участие в евротурнирите.

Снимка: Баскетболен клуб "Берое" / Фейсбук