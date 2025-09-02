Легендарният Марлъбън Крикет Клъб е на посещения в България

Легендарният лондонски Марлъбън Крикет Клъб (Marylebone Cricket Club) е на едноседмично посещение в България, съобщават от Българската федерация по крикет.

Marylebone Cricket Club (ММС) е основан през 1787 година, а от 1814 година притежава базата "Лорд'с Крикет Граунд" в британската столица. Клубът е истинска институция в крикета, като през 1788 година издава първите закони на играта, а до 1989 година президентът на ММС автоматично става и президент на създадената през 1909 година Международна федерация по крикет. В момента ръководител на клуба е баронът на Лотбери - лорд Марвин Кинг, който е бивш управител на английската национална банка Bank of England.

Една от целите на MCC е популяризира крикета чрез международни турнета, особено в държави, където този спорт все още се развива, а през тази година клубът избра България за домакин на своето турне.

В рамките на посещението са предвидени съвместни тренировки с млади състезатели, демонстрации на крикет в училище, както и социални дейности, насочени към популяризиране на активния начин на живот и крикет ценностите. От 30 август до 4 септември MCC провежда Т20 срещи с български отбори - формат, включен в програмата на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

На 3 септември ръководството на клуба ще бъде прието официално от председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева и министъра на младежта и спорта Иван Пешев.

Крикетът е един от най-популярните спортове в световен мащаб с фен база от над 2,5 милиарда души.