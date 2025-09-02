Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Легендарният Марлъбън Крикет Клъб е на посещения в България

Легендарният Марлъбън Крикет Клъб е на посещения в България

  • 2 сеп 2025 | 11:30
  • 143
  • 0
Легендарният Марлъбън Крикет Клъб е на посещения в България

Легендарният лондонски Марлъбън Крикет Клъб (Marylebone Cricket Club) е на едноседмично посещение в България, съобщават от Българската федерация по крикет.

Marylebone Cricket Club (ММС) е основан през 1787 година, а от 1814 година притежава базата "Лорд'с Крикет Граунд" в британската столица. Клубът е истинска институция в крикета, като през 1788 година издава първите закони на играта, а до 1989 година президентът на ММС автоматично става и президент на създадената през 1909 година Международна федерация по крикет.    В момента ръководител на клуба е баронът на Лотбери - лорд Марвин Кинг, който е бивш управител на английската национална банка Bank of England.

Една от целите на MCC е популяризира крикета чрез международни турнета, особено в държави, където този спорт все още се развива, а през тази година клубът избра България за домакин на своето турне.

В рамките на посещението са предвидени съвместни тренировки с млади състезатели, демонстрации на крикет в училище, както и социални дейности, насочени към популяризиране на активния начин на живот и крикет ценностите. От 30 август до 4 септември MCC провежда Т20 срещи с български отбори - формат, включен в програмата на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

На 3 септември ръководството на клуба ще бъде прието официално от председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева и министъра на младежта и спорта Иван Пешев.

Крикетът е един от най-популярните спортове в световен мащаб с фен база от над 2,5 милиарда души.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Седем български състезатели ще участват на международен турнир по бадминтон в Словения

Седем български състезатели ще участват на международен турнир по бадминтон в Словения

  • 2 сеп 2025 | 06:42
  • 659
  • 0
Михайло Столич спечели втория етап от Обиколката на България

Михайло Столич спечели втория етап от Обиколката на България

  • 1 сеп 2025 | 18:53
  • 791
  • 0
Откриха новата учебна година във варненското спортно училище “Георги Бенковски“

Откриха новата учебна година във варненското спортно училище “Георги Бенковски“

  • 1 сеп 2025 | 17:22
  • 562
  • 0
Иван Пешев: Нещата в БОК и повечето федерации вече се успокоиха

Иван Пешев: Нещата в БОК и повечето федерации вече се успокоиха

  • 1 сеп 2025 | 17:03
  • 958
  • 1
Европейските шампионки по бадминтон Стефани Стоева и Габриела Стоева: Гответе се, имаме още какво да покажем

Европейските шампионки по бадминтон Стефани Стоева и Габриела Стоева: Гответе се, имаме още какво да покажем

  • 1 сеп 2025 | 12:54
  • 822
  • 0
Министър Иван Пешев откри учебната година в Спортно училище “Ген. Владимир Стойчев“

Министър Иван Пешев откри учебната година в Спортно училище “Ген. Владимир Стойчев“

  • 1 сеп 2025 | 12:45
  • 541
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

  • 2 сеп 2025 | 12:11
  • 4962
  • 0
Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

  • 2 сеп 2025 | 12:20
  • 922
  • 0
Трансферният прозорец затвори, Манчестър Сити потвърди три сделки

Трансферният прозорец затвори, Манчестър Сити потвърди три сделки

  • 2 сеп 2025 | 01:00
  • 197106
  • 50
Премиър лийг премина границата от 3 милиарда за нови играчи, Ливърпул счупи рекорда на Челси

Премиър лийг премина границата от 3 милиарда за нови играчи, Ливърпул счупи рекорда на Челси

  • 2 сеп 2025 | 11:04
  • 4069
  • 0
Съдийската комисия призна за две грешки от началото на сезона

Съдийската комисия призна за две грешки от началото на сезона

  • 2 сеп 2025 | 11:42
  • 4745
  • 0
Испания срещу Италия и още интересни битки в седмия ден на ЕвроБаскет 2025

Испания срещу Италия и още интересни битки в седмия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 2 сеп 2025 | 07:00
  • 1950
  • 0