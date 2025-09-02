Популярни
ШЕФОВЕТЕ НА РОДНИТЕ СЪДИИ КОМЕНТИРАТ РЕШЕНИЯТА НА РЕФЕРИТЕ ОТ НАЧАЛОТО НА ФУТБОЛНИЯ СЕЗОН
  • 2 сеп 2025 | 10:42
Готова е програмата за първите две завъртания през новия сезон в Sesame НБЛ

Програмата за първите две завъртания през новия сезон в Sesame Национална баскетболна лига (НБЛ) вече е готова, съобщиха от лигата.

Първият кръг ще се проведе от 4 до 6 октомври, като началото ще бъде дадено с два мача на 4 октомври (петък). Тогава Ботев 2012 Враца ще запише дебют в елита с мач срещу Берое Стара Загора в Ботевград от 18:00 часа, а от 19:00 часа Рилски ще стартира защитата на титлата си срещу Миньор 2015 в Самоков.

На 5 октомври Спартак Плевен ще бъде домакин на Левски от 13:00 часа. В същия ден Академик Бултекс 99 ще приеме Балкан от 18:00 часа.

Последната среща от първия кръг ще бъде на 6 октомври, когато Локомотив Пловдив също ще дебютира, но срещу Черно море Тича. Този двубой ще започне от 19:15 часа.

По програма в първия кръг почива тимът на Шумен.

Снимки: Sportal.bg

Испания срещу Италия и още интересни битки в седмия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 2 сеп 2025 | 07:00
Литва излъга Финландия

  • 2 сеп 2025 | 01:08
Сърбия си свърши работата с Чехия

  • 2 сеп 2025 | 00:30
Ден 6 на ЕвроБаскет, ето какво се случи

  • 1 сеп 2025 | 23:26
Порзингис и Латвия подчиниха Португалия

  • 1 сеп 2025 | 20:22
Черно море Тича се събра за първа тренировка за новия сезон в Sesame НБЛ

  • 1 сеп 2025 | 20:09
Даниел Моралес: ЦСКА загатна за някои добри неща, но в защита грешките се повтарят

  • 2 сеп 2025 | 09:24
Трансферният прозорец затвори, вижте всички значими сделки

  • 2 сеп 2025 | 01:00
Премиър лийг премина границата от 3 милиарда за нови играчи, Ливърпул счупи рекорда на Челси

  • 2 сеп 2025 | 11:04
Пресконференция на Съдийската комисия към БФС - гледайте на живо!

  • 2 сеп 2025 | 11:00
Ден 10 на US Open: Първи четвъртфинали и няколко мача с българско участие

  • 2 сеп 2025 | 09:16
Испания срещу Италия и още интересни битки в седмия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 2 сеп 2025 | 07:00
