Готова е програмата за първите две завъртания през новия сезон в Sesame НБЛ

Програмата за първите две завъртания през новия сезон в Sesame Национална баскетболна лига (НБЛ) вече е готова, съобщиха от лигата.

Първият кръг ще се проведе от 4 до 6 октомври, като началото ще бъде дадено с два мача на 4 октомври (петък). Тогава Ботев 2012 Враца ще запише дебют в елита с мач срещу Берое Стара Загора в Ботевград от 18:00 часа, а от 19:00 часа Рилски ще стартира защитата на титлата си срещу Миньор 2015 в Самоков.

На 5 октомври Спартак Плевен ще бъде домакин на Левски от 13:00 часа. В същия ден Академик Бултекс 99 ще приеме Балкан от 18:00 часа.

Последната среща от първия кръг ще бъде на 6 октомври, когато Локомотив Пловдив също ще дебютира, но срещу Черно море Тича. Този двубой ще започне от 19:15 часа.

По програма в първия кръг почива тимът на Шумен.

Снимки: Sportal.bg