Френски гард остава в Партизан

Гардът на Партизан Франк Нтиликина удължи договора си с "черно-белите" и ще остане част от състава на шампиона на Сърбия и Адриатическата лига и през следващия сезон. След няколкомесечни спекулации около ситуацията с френския гард, съдбата му най-накрая е ясна – Франк Нтиликина ще бъде част от Партизан и през следващия сезон.

Както съобщава Telesport, Нтиликина се е съгласил да остане в редиците на "черно-белите" и през следващия сезон, но при намалена заплата. Това, че Франк ще бъде част от Партизан, стана ясно и когато играчът се появи на представянето на екипите за новия сезон.

"Да, оставам и съм по-подготвен от всякога. Мисля, че и като отбор сме по-зрели и по-добре подготвени, отколкото бяхме през изминалата година. Може да не изглеждам така, но е трудно да опиша колко съм развълнуван за предстоящия сезон. Имаме всички съставки за голям успех... Тук съм и съм готов за всички предизвикателства, които ни очакват. Ще видите най-добрата версия на Нтиликина", сподели играчът, избран под №8 в Драфта на НБА от Ню Йорк през 2017 година.

През миналия сезон Нтиликина изигра 25 мача в Евролигата, в които записа средно по седем точки, две асистенции и 1,7 борби. В редовния сезон на АБА лига френският плеймейкър отбеляза средно по 6,7 точки, две асистенции и 1,6 борби на мач.