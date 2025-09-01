Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Загуби на сингъл и двойки за българките в Румъния

Загуби на сингъл и двойки за българките в Румъния

  • 1 сеп 2025 | 20:27
  • 361
  • 0
Загуби на сингъл и двойки за българките в Румъния

Българките Гергана Топалова, Росица Денчева, Изабелла Шиникова и Йоана Монева допуснаха загуби в днешните си мачове на сингъл и на двойки на турнира на клей в Слобозия (Румъния) с награден фонд 40 000 долара.

На сингъл Топалова отстъпи пред осмата поставена представителка на домакините Илинка Амарией с 2:6, 2:6.

На двойки Денчева и Шиникова претърпяха поражение от третите в схемата София Рокети (Италия) и Бриана Сабо (Румъния) със 7:6(3), 4:6, 7;10, а Йоана Монева и Соня Черчез (Румъния) бяха надиграни от вторите поставени Мана Кавамура и Канако Морисаки (Япония) с 6:2, 6:1.

Утре на сингъл Денчева ще играе срещу Бриана Сабо (Румъния), a Шиникова срещу Сапфо Сакалариди (Гърция). На двойки Топалова и Джени Дюрст (Швейцария) излизат срещу Елена Бертеа (Румъния) и Даря Лодикова (Русия).

Следвай ни:

Още от Тенис

Григор Димитров се завърна в Хасково

Григор Димитров се завърна в Хасково

  • 1 сеп 2025 | 16:01
  • 8077
  • 2
Ден 9 на US Open: Синер, Швьонтек, Винъс Уилямс и шампионски сблъсък при жените

Ден 9 на US Open: Синер, Швьонтек, Винъс Уилямс и шампионски сблъсък при жените

  • 1 сеп 2025 | 21:00
  • 3559
  • 0
Трилър при жените: Крейчикова спаси осем мачбола за труден успех над американка

Трилър при жените: Крейчикова спаси осем мачбола за труден успех над американка

  • 1 сеп 2025 | 11:46
  • 1046
  • 0
Сабаленка продължава защитата на титлата си след рутинна победа

Сабаленка продължава защитата на титлата си след рутинна победа

  • 1 сеп 2025 | 11:37
  • 1469
  • 1
Иван Иванов и Александър Василев започнаха с двусетови победи на US OPEN

Иван Иванов и Александър Василев започнаха с двусетови победи на US OPEN

  • 1 сеп 2025 | 10:41
  • 5056
  • 0
Новак надви с лекота Щруф и счупи още един рекорд на Маестрото

Новак надви с лекота Щруф и счупи още един рекорд на Маестрото

  • 1 сеп 2025 | 10:08
  • 7190
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Трансферният прозорец се затвори почти навсякъде, в Испания все още има време за сделки (следете тук)

Трансферният прозорец се затвори почти навсякъде, в Испания все още има време за сделки (следете тук)

  • 1 сеп 2025 | 21:00
  • 134138
  • 14
Илиан Илиев: Можем да спечелим самочувствие срещу Испания

Илиан Илиев: Можем да спечелим самочувствие срещу Испания

  • 1 сеп 2025 | 17:22
  • 25403
  • 48
Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

  • 1 сеп 2025 | 16:22
  • 30800
  • 0
Ключов халф на ПСЖ отпадна от състава на Испания за мача с България

Ключов халф на ПСЖ отпадна от състава на Испания за мача с България

  • 1 сеп 2025 | 19:52
  • 4120
  • 1
Наполи обяви сделката си с Манчестър Юнайтед за нападател

Наполи обяви сделката си с Манчестър Юнайтед за нападател

  • 1 сеп 2025 | 20:52
  • 1837
  • 0
Ден 6 на ЕвроБаскет, следете развоя на мачовете със Sportal.bg

Ден 6 на ЕвроБаскет, следете развоя на мачовете със Sportal.bg

  • 1 сеп 2025 | 20:00
  • 8143
  • 0