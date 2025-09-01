Популярни
  3. Михайло Столич спечели втория етап от Обиколката на България

  • 1 сеп 2025 | 18:53
Сърбинът Михайло Столич от отбора на Юнайтед Шипинг спечели втория етап от Обиколката на България и поведе в генералното класиране.Столич се наложи във финалния спринт в 134,2-километровия етап от Карнобат до Казанлък, като изправи италианеца Лоренцо Мали от тима на състава на Галина Екотек.

Трети е друг италианец - Лоренцо Каталдо от отбора на Граняно Спортинг Клуб.Основната група финишира с време от 3 часа, 8 минути и 3 секунди, а с победата си Столич успя да свали от върха в класирането гръцкия си съотборник Никифорос Арваниту и в утрешния трети етап ще носи "жълтата фланелка".

Освен в генералното класиране, Столич води и в подреждането за "бялата фланелка", която се дава на най-добрия млад състезател до 25 години. Фланелката за катерач е за италианеца Томазо Ригати от Граняно Спортинг Клуб, а в класирането по точки за "лилавата фланелка" първи е нидерландецът Таймен Паардекоопер от състава на Колоездачен клуб Васил Левски.От името на Община Казанлък и на кмета Галина Стоянова отличията на тримата връчи председателят на Общински съвет – Казанлък Николай Златанов, който поздрави участниците и организаторите на обиколката.

По време на церемонията по награждаване домакинът получи почетен плакет от генералния секретар на Българската федерация по колоездене и директор на 72-рата Международна обиколка Тодор Колев.Обиколката на България продължава във вторник с третия етап - 118,5 километра от Казанлък до Троян.

