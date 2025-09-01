Популярни
  3. Колби Ковингтън набеляза две имена за завръщането си в UFC

  • 1 сеп 2025 | 18:26
Противоречивата звезда на UFC Колби Ковингтън (17-5 MMA, 12-5 UFC) се надява да се завърне в октагона преди края на 2025 г. Американецът, който не се е бил от загубата си от Хоакин Бъкли през декември 2024 г., разкри, че вече води разговори с ръководството на UFC за своето завръщане.

„Разговарях с Хънтър Кембъл и се целим в октомври или ноември“, заяви Ковингтън пред Хелън Ий. „Може би ноември в „Медисън Скуеър“ Гардън, но където и да решат Хънтър и UFC, аз ще бъда готов. Ако се наложи да ме преместят за декември в „Т-Mobile Arena“, тогава декември във Вегас звучи добре. Но искам да вляза там възможно най-скоро и с пълен тренировъчен лагер. Последния път нямах такъв, така че с пълен лагер срещу когото и да е в света: да действаме, Хънтър и UFC.“

Ковингтън иска завръщането му да бъде срещу едно от най-големите имена в организацията днес – Пади Пимблет. Двамата имаха спречкване през април по време на събитие на UFC в Маями. Не се стигна до физическа саморазправа, но двамата си размениха остри думи и се нападаха взаимно в медиите.

Бившият състезател по свободна борба би се радвал да се бие с Пимблет и го кани да се качи в по-горна категория за двубой, тъй като в момента Пимблет се състезава в лека категория, а Ковингтън – в полусредна. Ако това не се случи, Ковингтън би искал да се изправи срещу друг бивш претендент за титлата на UFC – Гилбърт Бърнс.

„Мачът с Пади Пимблет е изключително интересен за мен“, каза Ковингтън. „В Маями той говореше глупости, дрънкаше зад кулисите, докато аз дори не го гледах и не му говорех, а той иска да започне нещо. Казвал е разни неща. В интервю онзи ден спомена, че лекарят му е казал, че е получил чернодробна недостатъчност заради свалянето до 70 кг. Пич, качи се в по-горна категория. Ела на 77 кг. Защо се правиш на побойник с теглото, Пади? Ти си некадърник. Ти си измислица. Английският ти акцент и малката ти прическа тип „паница“ са единствената причина хората да те знаят, така че да го направим, Пади. Ако не мога да получа Пади, може би Гилбърт Бърнс.“

