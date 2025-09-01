SESAME 3x3 Summer Tour Final събира 12 елитни отбора в центъра на София

На 7 септември 2025 г. площадът пред Народния театър "Иван Вазов" ще се превърне в сцена на големия финал от SESAME 3x3 Summer Tour 2025, организиран от Българската федерация по баскетбол. След оспорваните и вълнуващи турнири в шест български града и квалификационен турнир в София, най-добрите 12 отбора ще премерят сили в столицата, за да определят шампиона и да си разделят награден фонд от 1500 евро.

Финалният турнир събира български състави и силни гости от Австрия и Сърбия:

1 Santa Cruz (Австрия)

2 Titan 3x3 (България)

3. No Name (България)

4. Tribulus (България)

5. Pirot (Сърбия)

6. Guardinas (Австрия)

7. 61 (България)

8. Simstar (България)

9. Breakfast (България)

10. Spartak (България)

11. 3x3 Niš (Сърбия)

12 3x3 Krusevac (Сърбия)

SESAME 3x3 Summer Tour 2025 премина през шест емблематични български града, превръщайки се в истински празник на баскетбола:

София – стартът в Борисовата градина

Белоградчик – турнир на фона на величествените скали

Пловдив – баскетбол на Гребната база

Бургас – горещи морски дербита в центъра на града

Варна – 3x3 на входа на Морската градина

Приморско – специален морски етап с много емоции

София - квалификационен турнир, който определи последните две места за финала

Навсякъде отборите демонстрираха талант, борбеност и хъс, а зрителите се насладиха на незабравими спортни емоции.

Финалът в София обещава да бъде много повече от спортно събитие – със специална фен зона, музикални изпълнения и редица партньорски активации.

Турнирът се реализира с подкрепата на Domino’s, Sport Depot, Ardes.bg, Pure H2O, Dunkshop и Столична община.