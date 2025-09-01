Григор Димитров се завърна в Хасково

Най-добрият български тенисист Григор Димитров се завърна в родния си град Хасково заради ангажимент, свързан с благотворителната си фондацията.

Димитров в момента лекува контузия на гръден мускул, която получи в началото на юни по време на мача си от четвъртия ръг на "Уимбълдън" срещу водача в световната ранглиста Яник Синер (Италия).

През миналата седмица той обяви, че няма да бърза със завръщането си на корта, като хасковлията със сигурност няма да играе до края на септември.

"Григор Димитров – основател на фондацията, се завърна в родния си град и зарадва малките тенис таланти! Децата имаха шанс да получат съвети, автографи и най-важното – вдъхновение от своя идол!", написаха в профила на Фондация "Григор Димитров" в "Инстаграм".