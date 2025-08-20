Ди Мария нареди изненадващо име до Меси и Марадона

Популярни
  • 20 авг 2025 | 17:01
  • 439
  • 0
В началото на лятото Анхел Ди Мария реши да напусне Бенфика и да се завърне в Аржентина, за да подпише с Росарио – клубът, в който се изгради като футболист и игра за първия отбор от 2005 до 2007 г. Така той напусна европейския футбол след 18 години, през които игра още за Реал Мадрид, Манчестър Юнайтед, Ювентус и Пари Сен Жермен.

Фидео започна сезона в аржентинското първенство с два гола в първите пет мача, показвайки, че все още може да бъде ключова фигура, както винаги е твърдял, че иска да бъде.

Сега, в интервю за местната преса, 36-годишният футболист, смятан от мнозина за един от най-значимите аржентински играчи, посочи петимата най-изявени футболисти в историята на тамошния национален тим. И докато четири от имената са безспорни, петото предизвиква известни въпроси.

“Петимата най-важни играчи в историята на аржентинския национален отбор? Меси, Марадона и Кемпес са моят топ 3. Мисля, че Пасарела също би бил един от тях“, започна той, преди да попита дали може да включи имена и от настоящия състав.

„Смятам, че Родриго Де Пол беше основна част от целия проект на националния отбор. Имахме не само двигател на терена, но и извън него. Дори без капитанската лента, той е лидер“, защити избора си Ди Мария.

Освен това, крилото, който през кариерата си е обличал националната фланелка 145 пъти и е отбелязал 31 гола, смята, че Лионел Меси, независимо от състоянието си, трябва да играе на предстоящото Световно първенство през 2026 г.

„Независимо от формата му, каквото и да се случи, Лео трябва да е там. Това е той. Меси продължава да развива националния отбор и да поддържа ентусиазма на хората. Точно както беше, когато Диего Марадона беше там. Те са те и никой друг. Те са от друга планета, не са оттук. Трябва да продължим да ги гледаме и да им се наслаждаваме, докато можем”, убеден е Ди Мария

Аржентинският футболист добави още, че гледа мачовете от американското първенство само заради Меси: “Наблюдавам срещите на Интер Маями, защото искам да продължа да го гледам как играе. Никога преди не бях гледал МЛС, а сега имам сезонен билет само заради Лео“, завърши Ди Мария.

