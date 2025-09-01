Eйлиш МакКолган и Абел Кипчумба повеждат елита на Great North Run

Популярни
Абел Кипчумба ще защитава титлата си при мъжете в AJ Bell Great North Run в неделя (7 септември), а Eйлиш МакКолган ще оглави стартовия списък при жените. Кипчумба, който спечели преди 12 месеца в Тайнсайд с време 59:52, ще се изправи срещу своя сънародник от Кения Алекс Мутисо Муняо, победител в Лондонския маратон през 2024 г.

Башир Абди, европейският рекордьор в маратона от Белгия, и шампионът на Great North Run от 2021 г. Марк Скот също са част от елитния състав при мъжете.

"Много съм щастлив да се завърна на Great North Run и тази година. Беше голяма чест да спечеля един от най-големите полумаратони в света още при първия си опит. Знам, че тази година конкуренцията е сериозна, но съм готов за предизвикателството“, каза Кипчумба преди състезанието.

В надпреварата при жените МакКолган ще се съревновава с кенийката Шейла Чепкируи, която завърши трета след МакКолган на 10 000 метра на Игрите на Британската общност през 2022 г. и триумфира на маратона в Ню Йорк през 2024 г.

Към тях на стартовата линия ще се присъедини и шампионката на Great North Run от 2016 и 2018 г. Вивиан Черуйот от Кения.

"Нямам търпение да се завърна на AJ Bell Great North Run тази година. Това е събитие, което пази скъпи спомени за мен.

Винаги съм обичала да се състезавам в Нюкасъл и, разбира се, имаме горда семейна история в Great North Run. Имах страхотен сезон тази година, чувствам се наистина силна, особено след Лондонския маратон, така че се надявам 2025 г. да е третият път, в който късметът е на моя страна, за да мога да повторя успеха на майка ми и да спечеля тазгодишното състезание.“

Публиката по цялото трасе винаги е невероятна – енергията, която получавам, чувайки ги, определено ще ме тласне напред“, каза МакКолган.

Снимки: Gettyimages

