Преговорите между Шакур Стивънсън и Теофимо Лопес напредват

Усилията на Шакур Стивънсън да издигне кариерата си до нови висоти са в ход. Американската медия boxingscene.com съобщава, че Стивънсън е отворен към идеята да се изправи срещу шампиона на WBO в категория до 63.5 кг Теофимо Лопес през януари.

Стивънсън (24-0, 11 нокаута), който е шампион в три различни категории, се е съгласил с условията и предложената дата през януари за сблъсък с Лопес (22-1, 13 нокаута), шампион в две дивизии. Офертата е отправена от Турки Алалших от Саудитска Арабия.

Лопес също изразява интерес към двубоя в социалните мрежи, Стивънсън и саудитците са предпазливи, припомняйки си как по-рано тази година той се оттегли от преговорите за мач през ноември с непобедения шампион в две категории Девин Хейни, макар сделката да беше близо до финализиране.

Вместо това Хейни ще се бие за титлата на WBO в полусредна категория срещу шампиона Брайън Норман-младши. Източникът твърди, че Стивънсън е дал устното си съгласие за сделката, което го е подтикнало да предизвика в социалните мрежи своя 28-годишен колега и бивш съотборник от Top Rank Лопес да направи същото.

Този двубой ще даде на Стивънсън възможността да стане шампион в четвърта различна категория след убедителната си победа над задължителния претендент на WBC в лека категория Уилям Сепеда на 25 юли в Ню Йорк.

Лопес се би за последно на 2 май на „Таймс Скуеър“, когато постигна победа с единодушно съдийско решение над първия в ранглистата претендент Арнолд Барбоса-младши.

Сблъсъкът между елитните американски шампиони със сигурност ще бъде продължение на настоящите им словесни престрелки в социалните мрежи, като и двамата се стремят да подобрят позициите си в класацията на най-добрите боксьор (pound-for-pound).

Стивънсън е заявил, че планът му е да победи Лопес, след което да позволи на своя приятел и също сребърен олимпийски медалист от САЩ, Кийшон Дейвис, да наследи пояса в категория до 63.5 кг.