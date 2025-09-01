Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Преговорите между Шакур Стивънсън и Теофимо Лопес напредват

Преговорите между Шакур Стивънсън и Теофимо Лопес напредват

  • 1 сеп 2025 | 13:21
  • 242
  • 0
Преговорите между Шакур Стивънсън и Теофимо Лопес напредват

Усилията на Шакур Стивънсън да издигне кариерата си до нови висоти са в ход. Американската медия boxingscene.com съобщава, че Стивънсън е отворен към идеята да се изправи срещу шампиона на WBO в категория до 63.5 кг Теофимо Лопес през януари.

Стивънсън (24-0, 11 нокаута), който е шампион в три различни категории, се е съгласил с условията и предложената дата през януари за сблъсък с Лопес (22-1, 13 нокаута), шампион в две дивизии. Офертата е отправена от Турки Алалших от Саудитска Арабия.

Лопес също изразява интерес към двубоя в социалните мрежи, Стивънсън и саудитците са предпазливи, припомняйки си как по-рано тази година той се оттегли от преговорите за мач през ноември с непобедения шампион в две категории Девин Хейни, макар сделката да беше близо до финализиране.

Вместо това Хейни ще се бие за титлата на WBO в полусредна категория срещу шампиона Брайън Норман-младши. Източникът твърди, че Стивънсън е дал устното си съгласие за сделката, което го е подтикнало да предизвика в социалните мрежи своя 28-годишен колега и бивш съотборник от Top Rank Лопес да направи същото.

Този двубой ще даде на Стивънсън възможността да стане шампион в четвърта различна категория след убедителната си победа над задължителния претендент на WBC в лека категория Уилям Сепеда на 25 юли в Ню Йорк.

Лопес се би за последно на 2 май на „Таймс Скуеър“, когато постигна победа с единодушно съдийско решение над първия в ранглистата претендент Арнолд Барбоса-младши.

Сблъсъкът между елитните американски шампиони със сигурност ще бъде продължение на настоящите им словесни престрелки в социалните мрежи, като и двамата се стремят да подобрят позициите си в класацията на най-добрите боксьор (pound-for-pound).

Стивънсън е заявил, че планът му е да победи Лопес, след което да позволи на своя приятел и също сребърен олимпийски медалист от САЩ, Кийшон Дейвис, да наследи пояса в категория до 63.5 кг.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Международната федерация награди българските съдии и организаторите на Световното в София

Международната федерация награди българските съдии и организаторите на Световното в София

  • 1 сеп 2025 | 09:23
  • 631
  • 0
Япония триумфира в София и защити титлата си при кадетите

Япония триумфира в София и защити титлата си при кадетите

  • 1 сеп 2025 | 02:22
  • 1832
  • 0
България загуби от Казахстан в отборната надпревара на Световното първенство по джудо за кадети в София

България загуби от Казахстан в отборната надпревара на Световното първенство по джудо за кадети в София

  • 31 авг 2025 | 13:12
  • 667
  • 0
Буря спря дебюта на BKFC в Черна гора

Буря спря дебюта на BKFC в Черна гора

  • 31 авг 2025 | 13:10
  • 851
  • 0
Вижте всеки събмишън от отборните срещи на CJI 2

Вижте всеки събмишън от отборните срещи на CJI 2

  • 31 авг 2025 | 09:45
  • 946
  • 0
Бо Никъл се завърна с победа в борбата

Бо Никъл се завърна с победа в борбата

  • 31 авг 2025 | 08:42
  • 1038
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Пазарът затваря днес: Исак пристигна в Ливърпул, рестартират преговорите за Джаксън (следете тук)

Пазарът затваря днес: Исак пристигна в Ливърпул, рестартират преговорите за Джаксън (следете тук)

  • 1 сеп 2025 | 14:09
  • 55075
  • 11
ЦСКА стартира подготовка за новия сезон с трима нови чужденци и големи амбиции

ЦСКА стартира подготовка за новия сезон с трима нови чужденци и големи амбиции

  • 1 сеп 2025 | 11:45
  • 18520
  • 0
Евролигата и Sportal.bg обявяват официално медийно партньорство за сезон 2025/2026

Евролигата и Sportal.bg обявяват официално медийно партньорство за сезон 2025/2026

  • 1 сеп 2025 | 09:00
  • 10970
  • 0
Всичко е сигурно! Исак в Ливърпул срещу рекордна сума

Всичко е сигурно! Исак в Ливърпул срещу рекордна сума

  • 1 сеп 2025 | 09:06
  • 23430
  • 0
Ден 6 на ЕвроБаскет, следете развоя на мачовете със Sportal.bg

Ден 6 на ЕвроБаскет, следете развоя на мачовете със Sportal.bg

  • 1 сеп 2025 | 14:50
  • 1590
  • 0
Висенте дел Боске: Стоичков и Пенев бяха фантастични, всички в Бетис помнят Трифон Иванов

Висенте дел Боске: Стоичков и Пенев бяха фантастични, всички в Бетис помнят Трифон Иванов

  • 1 сеп 2025 | 09:38
  • 10178
  • 7