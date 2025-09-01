Популярни
  Вихрен (Сандански)
  2. Вихрен (Сандански)
  Вихрен привлече бивш юношески национал на Испания

  1 сеп 2025 | 12:50
Вихрен направи пореден силен трансфер. Отборът от Сандански подписа с бившия юношески национал на Испания Антонио Котан. Той е на 29 години и играе като офанзивен полузащитник и има впечатляваща визитка.

Юноша е на Севиля, има мачове за първия отбор и повече от 140 за втория тим на андалусийци. В кариерата си е играл още за Валядолид, Химнастик, Нумансия и последно за Туделано.

Има и мачове и за юношеския национален отбор на Испания до 17, 18 и 19 години. Очаква се Котан да пристигне в Сандански в четвъртък и да бъде на разположение на наставника Борислав Кьосев.

