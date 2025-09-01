Популярни
  Казанлък въвежда временна организация на движението заради Обиколката на България

Казанлък въвежда временна организация на движението заради Обиколката на България

  1 сеп 2025 | 10:31
Казанлък въвежда временна организация на движението заради Обиколката на България

Временна организация на движението се въвежда днес и утре в Казанлък във връзка с преминаването на 72-ата международна колоездачна обиколка. Това съобщиха от пресцентъра на местната администрация.

От 15:00 до 18:30 часа днес затворени за движение на моторни превозни средства ще са бул. „ Княз Ал. Батенберг” - в участъка от кръстовището с бул. „Розова долина” до кръстовището с ул. „Св. Св. Кирил и Методий, бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк” - в участъка от кръстовището с ул. „ Академик Петко Стайнов“ до кръстовището с бул. „Розова долина”, бул. „ Розова долина“ - от кръстовището с ул. „Цар Иван Шишман“ до бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк“ и ул. „Йордан Стателов“ - в участъка от кръстовището с ул. „Пейо Яворов“ до бул. „Княз Ал. Батенберг“.

За времето от 9:00 часа днес до 14:00 часа утре ще бъде затворен участъкът на ул. „ Пейо Яворов“ от кръстовището с ул. „Йордан Стателов“ до кръстовището с бул. „ Розова долина“ – паркинга зад Унивемаг.

Както БТА съобщи, във връзка с колоездачната обиколка от вчера са въведени ограничения в движението в отделни участъци от първокласната, второкласната и третокласната пътна мрежа. Движението на моторни превозни средства ще бъде ограничавано поетапно на територията на областите Бургас, Ямбол, Стара Загора, Сливен, Габрово, Пловдив и Ловеч. Колоната от колоездачи ще се води от два пилотни автомобила.

Очаква се в обиколката да се включат 120 професионални колоездачи от 20 държави и три континента, съобщиха от градската администрация в Приморско. Те ще премерят сили по маршрут с дължина 687 километра, разделен на пет етапа и пролог.

