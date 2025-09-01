Ямайка праща 60 атлети на Световното

Президентът на Ямайската атлетическа административна асоциация Гарт Гейл определи избрания отбор за Световното първенство по лека атлетика в Токио, което ще се проведе от 13 до 21 септември, като "добре балансиран“.

"Този отбор съчетава младост и опит. Всичко зависи от представянето в конкретния ден и смятам, че треньорите са свършили прекрасна работа“, заяви Гейл. Той добави, че на Ямайка ще липсват атлетите, които са избрали да сменят националността си и да се състезават за Турция, но това отваря врати за други.

Ветеранката в тласкането на гюле и многократна национална шампионка Даниел Томас-Дод също е сигнализирала, че иска да бъде извадена от състава за шампионата.

"В последния момент получихме писмо от Томас-Дод, в което тя изразява желанието си да се оттегли. Не беше посочена причина, но ние приехме решението ѝ и ѝ желаем всичко най-добро“, каза Гейл.

Гейл обясни и решението да бъде включена Тиа Клейтън в отбора. Клейтън получи контузия във финала на 100 метра за жени на Националния шампионат и не успя да завърши. Тя обаче се е възстановила и се е представила много добре в турнирите от Диамантената лига в Европа.

"Имаме селекционна комисия и това беше нейно дискреционно решение. След като не успя да се класира индивидуално в Диамантената лига, тя беше включена в състава за щафетата. Това беше единственият начин да попадне в отбора“, обясни Гейл. Клейтън за малко изпусна индивидуалната квота, след като се класира втора на финалите на Диамантената лига в Цюрих и е четвърта в световната ранглиста с 10.82 секунди.

Световният лидер на 100 метра при мъжете Кишейн Томпсън и шампионката от Диамантената лига на 100 метра с препятствия за жени Акира Нюджънт са начело на силния 60-членен отбор на Ямайка. Съставът включва 30 мъже и 30 жени.

Томпсън, който води в световната ранглиста с 9.75 секунди, ще бъде придружен в спринта на 100 метра от Облик Севил, пети в ранглистата с 9.83, и Акийм Блейк, десети с 9.88.

В спринта на 200 метра надеждите на Ямайка ще бъдат възложени на Брайън Левъл, номер три в света с личен рекорд от 19.69 секунди.

В техническите дисциплини начело ще бъде скачачът на дължина Теджей Гейл, трети в ранглистата със сезонен резултат от 8.34 м. Към него ще се присъединят Джордан Скот, трети в тройния скок със 17.52 м, и Ралфорд Мълингс, четвърти в хвърлянето на диск със 72.01 м.

При жените водеща състезателка ще бъде Нюджънт, след като спечели 100 метра с препятствия на Диамантената лига в Цюрих с 12.30 секунди. Националната шампионка Тина Клейтън, трета в световната ранглиста с личен рекорд от 10.81, също подсилва отбора. Сребърната олимпийска медалистка Шанийка Рикетс, пета в тройния скок с 14.64 м, е друг претендент за медал.

В отбора са още Шерика Джаксън, защитаваща титлата си на 200 метра за жени, защитаващата титлата си на 100 метра с препятствия Даниел Уилямс и защитаващият титлата си на 400 метра при мъжете Антонио Уотсън.

Снимки: Imago