Спортният директор на Рома обяви, че Довбик няма да премине в Милан

Спортният директор на Рома Фредерик Масара заяви, че украинският нападател Артьом Довбик няма да премине в Милан.

“Размяната на Довбик за Хименес не се състоя. Имаше много шум през последните няколко часа, това е вярно, но все още нищо не се е случило. Днес Довбик е нападател на Рома и ние сме доволни от това. Той отбеляза 17 гола миналия сезон, но е вярно, че фокусът на трансферния пазар е върху нападателите. Доволни сме от нашия състав. Знаем, че може да има изненади в последния момент, но все още не ги виждам“, каза Масара пред Sky Sports.