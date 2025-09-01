Популярни
  Спортният директор на Рома обяви, че Довбик няма да премине в Милан

Спортният директор на Рома обяви, че Довбик няма да премине в Милан

  • 1 сеп 2025 | 03:17

  • 1 сеп 2025 | 03:17
  • 739
  • 0
Спортният директор на Рома обяви, че Довбик няма да премине в Милан

Спортният директор на Рома Фредерик Масара заяви, че украинският нападател Артьом Довбик няма да премине в Милан.

Милан и Рома започнаха преговори за размяна на нападатели
Милан и Рома започнаха преговори за размяна на нападатели

“Размяната на Довбик за Хименес не се състоя. Имаше много шум през последните няколко часа, това е вярно, но все още нищо не се е случило. Днес Довбик е нападател на Рома и ние сме доволни от това. Той отбеляза 17 гола миналия сезон, но е вярно, че фокусът на трансферния пазар е върху нападателите. Доволни сме от нашия състав. Знаем, че може да има изненади в последния момент, но все още не ги виждам“, каза Масара пред Sky Sports.

Този сезон футболистът изигра два мача за клуба, в които не успя да се разпише, като и в двете срещи се появи от резервната скамейка.

