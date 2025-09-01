Популярни
  3. Щастлива развръзка за Екитике! Влиза на мястото на контузен в националния

  • 1 сеп 2025 | 01:56
  • 266
  • 0
ападателят на Ливърпул Юго Екитике получи първа повиквателна в националния отбор на Франция за квалификациите за Световното първенство следващия месец, замествайки Раян Шерки, който е контузен, съобщиха от Френската футболна федерация.

Шерки, който се присъедини към Манчестър Сити през юни, отпада за две седмици поради травма бедрения мускул, което накара треньора Дидие Дешан да се обърне към Екитике, който не е играл за тима досега.

23-годишният футболист не беше включен в първоначалния състав, въпреки силния си старт в Ливърпул, като Дешан посочи като причина за решението си силната конкуренция в атаката на "петлите".

Екитике отбеляза три гола в три мача, откакто се присъедини към шампионите от Висшата лига от Айнтрахт Франкфурт миналия месец, пише Ройтерс.

Франция ще се изправи срещу Украйна във Вроцлав (Полша) на 5 септември и ще бъде домакин на Исландия четири дни по-късно.

Шерки получи контузията по време на тренировка миналата седмица и не игра при загубата на новия си отбор с 1:2 от Брайтън по-рано днес.

