Мота: Можеше да победим още по-изразително

Наставникът на Лудогорец Руи Мота беше щастлив след спечелените три точки с 2:1 срещу Ботев (Пловдив).

„Много съм щастлив, защото спечелихме. Мисля, че направихме добър мач и заслужавахме победата. Леко сме разочаровани от онази ситуация, в която допуснахме гол. Когато не си на 100%, футболът ти показвам, че можеш да страдаш. През второто полувреме излязохме много концентрирани. Създадохме много шансове, но техният вратар се представи блестящо. Можеше да победим още по-изразително. Някои от футболистите се нуждаят от почивка. Вярвам на всички играчи, които са част от тима. Опитвам да правя така, някои играчи да имат повече игрово време заедно на терена, защото така връзките помежду им са по-добри.

Много рано е. За нас е важно да сме на върха. Понякога не можем да сме максимално добре физически. Важно е, че успяхме да влезем в основната фаза на Лига Европа. Трябва да възстановим нашата енергия. Трябва да използваме тази фаза за кратка почивка. Виждате качеството в Лига Европа. За нас е много добре, че сме част от тази конкуренция“.