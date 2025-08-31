Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Мота: Можеше да победим още по-изразително

Мота: Можеше да победим още по-изразително

  • 31 авг 2025 | 23:49
  • 336
  • 0

Наставникът на Лудогорец Руи Мота беше щастлив след спечелените три точки с 2:1 срещу Ботев (Пловдив).

„Много съм щастлив, защото спечелихме. Мисля, че направихме добър мач и заслужавахме победата. Леко сме разочаровани от онази ситуация, в която допуснахме гол. Когато не си на 100%, футболът ти показвам, че можеш да страдаш. През второто полувреме излязохме много концентрирани. Създадохме много шансове, но техният вратар се представи блестящо. Можеше да победим още по-изразително. Някои от футболистите се нуждаят от почивка. Вярвам на всички играчи, които са част от тима. Опитвам да правя така, някои играчи да имат повече игрово време заедно на терена, защото така връзките помежду им са по-добри.

Много рано е. За нас е важно да сме на върха. Понякога не можем да сме максимално добре физически. Важно е, че успяхме да влезем в основната фаза на Лига Европа. Трябва да възстановим нашата енергия. Трябва да използваме тази фаза за кратка почивка. Виждате качеството в Лига Европа. За нас е много добре, че сме част от тази конкуренция“.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Веласкес: Не беше никак лесно

Веласкес: Не беше никак лесно

  • 31 авг 2025 | 21:58
  • 7380
  • 7
Иван Стоянов: Не му отива на Левски да бави така времето, но е нормално, когато те атакуват по този начин

Иван Стоянов: Не му отива на Левски да бави така времето, но е нормално, когато те атакуват по този начин

  • 31 авг 2025 | 21:40
  • 3533
  • 9
Вратарят на Бдин е контузен

Вратарят на Бдин е контузен

  • 31 авг 2025 | 21:32
  • 1131
  • 1
Майкон: От малък играя футбол с боси крака

Майкон: От малък играя футбол с боси крака

  • 31 авг 2025 | 21:25
  • 2556
  • 2
Хиляда зрители видяха първата победа на СФК Светкавица 2014

Хиляда зрители видяха първата победа на СФК Светкавица 2014

  • 31 авг 2025 | 21:24
  • 2020
  • 2
Без голове на пловдивско дерби

Без голове на пловдивско дерби

  • 31 авг 2025 | 21:09
  • 1598
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Блестящ Даниел Наумов не помогна на Ботев срещу Лудогорец, "орлите" се изравниха с Левски

Блестящ Даниел Наумов не помогна на Ботев срещу Лудогорец, "орлите" се изравниха с Левски

  • 31 авг 2025 | 23:22
  • 27274
  • 115
Левски потрепери, но пребори ЦСКА 1948 и отново е на върха

Левски потрепери, но пребори ЦСКА 1948 и отново е на върха

  • 31 авг 2025 | 21:05
  • 138769
  • 468
Надменна Барселона пропиля аванс и се спъна в Мадрид за първи загубени точки през сезона

Надменна Барселона пропиля аванс и се спъна в Мадрид за първи загубени точки през сезона

  • 1 сеп 2025 | 00:33
  • 10482
  • 194
Удинезе с Пьотровски шокира Интер на "Джузепе Меаца"

Удинезе с Пьотровски шокира Интер на "Джузепе Меаца"

  • 31 авг 2025 | 23:43
  • 9594
  • 12
Ливърпул матира Арсенал на "Анфийлд" с брилянтен гол на Собослай

Ливърпул матира Арсенал на "Анфийлд" с брилянтен гол на Собослай

  • 31 авг 2025 | 20:28
  • 42149
  • 105
Арда и Берое си вкараха четири гола за 15 минути на обрания бостан в Кърджали

Арда и Берое си вкараха четири гола за 15 минути на обрания бостан в Кърджали

  • 31 авг 2025 | 18:56
  • 46482
  • 23