Чочев: Борбата за титлата се очертава между нас и Левски, но не трябва да изключваме никого

Халфът на Лудогорец Ивайло Чочев коментира победата на своя тим над Ботев (Пловдив). “Орлите” се наложиха с 2:1, като именно полузащитникът вкара победното попадение за своя тим.

“Благодаря на всички. Важна победа за нас и три точки. Паузата за националните отбори идва в точния момент. Имаме две седмици да тренираме. Искам да похваля Ботев, добър отбор, но ние през целия мач бяхме по-добри. Заслужавахме повече победата.

Тази пауза идва в точния момент. В Европа ни се наложи всички мачове да играем по 120 минути. Тази почивка идва в добър момент, за да починем, тренираме и след това да продължим с добрата игра.

След първите кръгове се очертава борбата да е между нас и Левски, но не трябва да подценяваме никого.

Очаквам доста тежки мачове. Няма какво да коментираме Испания, Грузия е в подем. Чакат ни много тежки мачове”, заяви Чочев.