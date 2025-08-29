Популярни
»

Гледай на живо

Очаквайте от 11:00: Душан Керкез разкрива плановете за излизане от кризата на ЦСКА
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна) ІІ
  3. Радомир Тодоров: Да продължим нагоре

Радомир Тодоров: Да продължим нагоре

  • 29 авг 2025 | 09:39
  • 472
  • 0

Вторият отбор на Спартак (Варна) приема в неделя Волов-Шумен 2007. Срещата е от третия кръг на Североизточната Трета лига.

„Започнахме добре сезона. Важното е да задържим това ниво във всеки аспект. Игрово да се движим възходящо, да надграждаме. Победите пък дават увереност, че работим правилно. Всеки следващ двубой ще е по-труден. Всичко обаче зависи от нас. Предстоящият мач е показателен тест. Ще излезем срещу солиден тим, който е амбициран да играе важна роля в първенството. Ще има надиграване. Такива битки помагат за развитието и израстването на младите ни футболисти. Имаме потенциал да спечелим срещата“, коментира пред Sportal.bg треньора на варненци Радомир Тодоров.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Димо Кръстев беше преотстъпен в Италия, бранителят подписа по исторически начин договора си

Димо Кръстев беше преотстъпен в Италия, бранителят подписа по исторически начин договора си

  • 29 авг 2025 | 10:00
  • 1407
  • 3
Иван Станчев: Ще е интересно

Иван Станчев: Ще е интересно

  • 29 авг 2025 | 09:35
  • 407
  • 0
Бурас най-сетне получи виза, всеки момент пристига за прегледи в Левски

Бурас най-сетне получи виза, всеки момент пристига за прегледи в Левски

  • 29 авг 2025 | 09:35
  • 725
  • 1
Йордан Миленов: Знаем какво ни очаква в Търговище

Йордан Миленов: Знаем какво ни очаква в Търговище

  • 29 авг 2025 | 09:33
  • 404
  • 0
Добромир Дафинов: Всеки мач ще е финал

Добромир Дафинов: Всеки мач ще е финал

  • 29 авг 2025 | 09:30
  • 266
  • 0
Евгений Гащук: Има амбиция и желание у момчетата

Евгений Гащук: Има амбиция и желание у момчетата

  • 29 авг 2025 | 09:28
  • 286
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Очаквайте на живо! Душан Керкез споделя очакванията си за мача със Славия

Очаквайте на живо! Душан Керкез споделя очакванията си за мача със Славия

  • 29 авг 2025 | 10:27
  • 860
  • 11
Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

  • 28 авг 2025 | 23:44
  • 60920
  • 26
Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

  • 28 авг 2025 | 22:22
  • 207356
  • 1127
Столичен сблъсък в "Надежда"

Столичен сблъсък в "Надежда"

  • 29 авг 2025 | 07:45
  • 3613
  • 4
Ботев (Враца) и Черно море ще искат да продължат доброто си представяне

Ботев (Враца) и Черно море ще искат да продължат доброто си представяне

  • 29 авг 2025 | 07:30
  • 2972
  • 2
Кой е по-по-най от новаците?

Кой е по-по-най от новаците?

  • 29 авг 2025 | 08:00
  • 2413
  • 5