Радомир Тодоров: Да продължим нагоре

Вторият отбор на Спартак (Варна) приема в неделя Волов-Шумен 2007. Срещата е от третия кръг на Североизточната Трета лига.

„Започнахме добре сезона. Важното е да задържим това ниво във всеки аспект. Игрово да се движим възходящо, да надграждаме. Победите пък дават увереност, че работим правилно. Всеки следващ двубой ще е по-труден. Всичко обаче зависи от нас. Предстоящият мач е показателен тест. Ще излезем срещу солиден тим, който е амбициран да играе важна роля в първенството. Ще има надиграване. Такива битки помагат за развитието и израстването на младите ни футболисти. Имаме потенциал да спечелим срещата“, коментира пред Sportal.bg треньора на варненци Радомир Тодоров.