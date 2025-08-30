Феновете на Вихрен с автомобилно шествие до Петрич

Феновете на Вихрен организират автомобилно шествие от Сандански до Петрич за утрешния мач срещу Беласица. Шествието е част от организацията за двубоя, в която участват и органите на МВР, които ще ескортират автомобилите на гостуващите привърженици до стадион "Цар Самуил" в Петрич. Събирателния пункт е на паркинга на Спортна зала Сандански в 16:00 часа. Час на тръгване за Петрич: 16:30 часа.

"Деца под 18-годишна възраст влизат на стадиона само с придружител и попълнена декларация (ще откриете в коментарите). Молим всички фенове на Вихрен да бъдат в сектора за гости за да се избегнат нежелани ексцесии по трибуните, а вместо това да се насладят на футбола, който двата отбора ще покажат. Дербито на Югозападна България се завръща в професионалния футбол, затова приканваме за спортсменско поведение и на трибуните", написаха в страницата на Вихрен.