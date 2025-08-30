Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Вихрен (Сандански)
  3. Феновете на Вихрен с автомобилно шествие до Петрич

Феновете на Вихрен с автомобилно шествие до Петрич

  • 30 авг 2025 | 17:40
  • 206
  • 0
Феновете на Вихрен с автомобилно шествие до Петрич

Феновете на Вихрен организират автомобилно шествие от Сандански до Петрич за утрешния мач срещу Беласица. Шествието е част от организацията за двубоя, в която участват и органите на МВР, които ще ескортират автомобилите на гостуващите привърженици до стадион "Цар Самуил" в Петрич. Събирателния пункт е на паркинга на Спортна зала Сандански в 16:00 часа. Час на тръгване за Петрич: 16:30 часа.

"Деца под 18-годишна възраст влизат на стадиона само с придружител и попълнена декларация (ще откриете в коментарите). Молим всички фенове на Вихрен да бъдат в сектора за гости за да се избегнат нежелани ексцесии по трибуните, а вместо това да се насладят на футбола, който двата отбора ще покажат. Дербито на Югозападна България се завръща в професионалния футбол, затова приканваме за спортсменско поведение и на трибуните", написаха в страницата на Вихрен.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Струмска слава привлече Дани Начев

Струмска слава привлече Дани Начев

  • 30 авг 2025 | 14:55
  • 1963
  • 5
Кабов скъса договора си със Сакарияспор

Кабов скъса договора си със Сакарияспор

  • 30 авг 2025 | 14:53
  • 1940
  • 1
Додай в групата на ЦСКА за Славия

Додай в групата на ЦСКА за Славия

  • 30 авг 2025 | 14:44
  • 1520
  • 0
Веласкес: Не съм дошъл в София на разходка, а за да печеля мачове

Веласкес: Не съм дошъл в София на разходка, а за да печеля мачове

  • 30 авг 2025 | 14:36
  • 13159
  • 37
Новият футболист на Левски вече е при "сините"

Новият футболист на Левски вече е при "сините"

  • 30 авг 2025 | 14:28
  • 21126
  • 41
Втора лига на живо: играе се в Несебър и Своге

Втора лига на живо: играе се в Несебър и Своге

  • 30 авг 2025 | 14:17
  • 3358
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Не съм дошъл в София на разходка, а за да печеля мачове

Веласкес: Не съм дошъл в София на разходка, а за да печеля мачове

  • 30 авг 2025 | 14:36
  • 13159
  • 37
11-те на Спартак (Варна) и Локомотив (Пловдив)

11-те на Спартак (Варна) и Локомотив (Пловдив)

  • 30 авг 2025 | 17:48
  • 563
  • 0
Втора лига на живо: играе се в Несебър и Своге

Втора лига на живо: играе се в Несебър и Своге

  • 30 авг 2025 | 14:17
  • 3358
  • 1
Новият футболист на Левски вече е при "сините"

Новият футболист на Левски вече е при "сините"

  • 30 авг 2025 | 14:28
  • 21126
  • 41
Манчестър Юн 1:0 Бърнли, автогол даде преднина на домакините

Манчестър Юн 1:0 Бърнли, автогол даде преднина на домакините

  • 30 авг 2025 | 17:37
  • 5805
  • 17
Ден 4 на ЕвроБаскет: Следете развоя на мачовете със Sportal.bg

Ден 4 на ЕвроБаскет: Следете развоя на мачовете със Sportal.bg

  • 30 авг 2025 | 17:00
  • 6073
  • 0