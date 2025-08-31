Популярни
Майнц изпусна да обърне Волфсбург

  • 31 авг 2025 | 18:39
  • 189
  • 0
Майнц изпусна да обърне Волфсбург

Волфсбург и Майнц завършиха 1:1 в първото домакинство на “вълците” за сезона. Аарон Зентер откри резултата в деветата минута. След почивката гостите удариха на два пъти гредите. Те изравниха в края на редовното време с попадение на Надим Амири. Дълбоко в добавеното време Матиас Сванберг бе изгонен, след като получи два жълти картона.

Срещата започна на високо темпо и Волфсбург поведе още в деветата минута. Пристигналият от Падерборн през лятото Зентер откри резултата, след като ударът му бе отклонен от Каси и топката се озова в мрежата. Гостите опитаха да реагират бързо, но не успяха да затруднят сериозно съперника си.

След почивката Майнц заигра по-активно, но и това не даваше резултат. Гостите държаха топката повече, но не създаваха голови положения. Чак в последната част на двубоя те успяха реално да застрашат вратата на Волфсбург. В 81-ата минута след ъглов удар Кор стреля с глава и топката се удари в гредата. Малко след това те стигнаха до още една добра ситуация. Усилията им бяха възнаградени минута преди края на редовното време. Надим Амири изравни от дузпа, отсъдена след игра с ръка на Кулиеракис. Майнц можеше и да стигне до победата в добавеното време, когато резервата Зийб удари греда.

Снимки: Imago

