Обиколката на България стартира в Приморско

България отново е сцена на голямо колоездачно зрелище – и всичко започва от Приморско. Днес в морския град стартира 72-рата Международна колоездачна обиколка на България. За първи път в историята на състезанието, кмет на община изведе символично до старта 120-те професионални колоездачи от 20 държави, от 3 континента, които ще се състезават по маршрут с дължина 687 километра. Преди старта на състезанието Иван Гайков, кмет на Приморско облече жълтата фланелка на победителя от пролога и бялата фланелка на най-младия състезател до 23 години.

През вчерашния ден в морския град беше даден и стартът на пролога. И отново за първи път в обиколка на България, състезателите преминаха 3.5 км по технично градско трасе. До сега е изминавано трасе от 1 км. Победител в него стана сърбинът Огнен Илич, който като лидер във временното класиране е първият носител на жълтата фланелка.

„Състезанието е емблематично за българския и европейския спортен календар. Преди 101 години, България става четвъртата държава в света, след Франция, Италия и Белгия, в която започва да се провежда това елитно състезание. За нас това е изключително признание и гордост да бъдем удостоени с тази чест и Приморско да бъде домакин на едно от най-значимите състезания в България и Европа. Това е второто поред международно състезание, което се провежда при нас, след Европейската купа по ветроходство. Приморско се превръща в своеобразен домакин на множество и разнородни по видове спортни мероприятия, като купата по плажен хамбал, плажен волейбол и подводен риболов. Смятам, че с подобни инициативи доста се разширява спектърът в сферата на туризма и може би се показва потенциалът не само на Приморско, а на цялото Южно Черноморие с провеждането и домакинстването на подобни мероприятия“, сподели Иван Гайков, кмет на община Приморско.

72-рата Международна колоездачна обиколка на България включва следните пет етапа:

31 август – първи етап: Приморско – Айтос – Бургас, 122.5 км.

1 септември – втори етап: Карнобат – Казанлък, 134.2 км.

2 септември – трети етап: Казанлък – Троян, 118.5 км.

3 септември – четвърти етап: Троян – Сливен, 194.5 км.

4 септември – пети етап: кръгов маршрут със старт и финал в Сливен, 113.9 км.

Събитието е организирано от Българската федерация по колоездене в партньорство с общините. Трасето на колоездачната обиколка предлага предизвикателства от крайморски участъци и равнинни отсечки до планински изкачвания и скоростни спринтове. Участниците ще се борят не само за етапните победи, но и за престижната жълта фланелка, символ на лидерството в обиколката.

Участващите отбори тази година са: BENOTTI BERTHOLD, MARTIGUES – PAYDEN & RYGEL, MAXSOLAR, GRAGNANO, GALLINA ECOTEK LUCCHINI, UNITED SHIPPING, MONOGO LUBELSKIE PERLA POLSKI, EPRONEX, DUKLA BANSKA BYSTRICA, KARYA, MONZON INCOLOR GUB, ORAC CACAK, националният отбор на Северна Македония, DOLTCINI, VITOSHA, LEVSKI, HEMUS 1896 TROYAN, CYTO TRIGON, CCN METALAC и REMBE RAD NET.

Община Приморско е традиционен партньор на събитието. Припомняме, че миналата година общината беше домакин на етап от състезанието.